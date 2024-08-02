Ненужные страховки

Вопрос: «Можно ли отказаться от навязанных банком страховок?»

Сотрудник страховой компании или банка уговорил вас купить страховку, но через пару дней вы засомневались, нужна ли она вам. Если вы передумали или нашли более выгодный вариант, то имеете право оформить отказ и получить свои деньги обратно.

Рассказываем, от каких видов страховок можно избавиться и как правильно расторгнуть договор.

В течение какого срока можно отказаться от страховки? Для услуг страхования действует так называемый период охлаждения. Это срок, в течение которого можно отказаться от страховки и вернуть за неё деньги - полностью или частично.

Минимальный период охлаждения - 14 дней. Страховая компания может его продлить, срок указан в договоре или дополнительном соглашении к нему. Если такой информации нет - это нарушение закона.

Договор - база вашего общения со страховой. Обязательно внимательно прочитайте его перед подписанием и обсудите все непонятные моменты с сотрудником компании. Это поможет вам расторгнуть договор и без проблем получить обратно свои деньги.

От каких страховок можно отказаться?

Период охлаждения действует на большинство видов добровольной страховки:

- страхование жизни;

- от несчастных случаев и болезней;

- имущества;

- страхование транспорта (каско) и ответственности за совершение ДТП;

- добровольное медицинское страхование;

- страхование финансовых рисков, например, от колебаний валютных курсов или изменения процентных ставок;

- гражданская ответственность за причинение вреда: она покрывает возможный ущерб другим людям. Например, если вы делали ремонт и залили соседей - страховая возместит убытки.

От какого страхования не получится отказаться:

- от медицинской страховки для путешествий в другие страны;

- от страховки «Зелёная карта» для выезда за рубеж на своём автомобиле. Она покрывает возможное причинение вреда другим участникам движения;

- от страхования профессиональной ответственности для аудиторов, нотариусов. Без этой страховки нельзя работать;

- от медицинского страхования, если у вас нет российского гражданства и вам нужно разрешение на работу или патент.

Банки зачастую предлагают дополнительное страхование жизни вместе с ипотечным кредитом или полис каско, если вы берёте кредит на машину.

С помощью такой страховки банк снижает свои риски и предлагает более выгодные условия кредитования. Поэтому вы можете столкнуться с возросшей процентной ставкой по кредиту, если откажетесь от ненужных услуг в период охлаждения. Эти условия обязательно указываются в договоре.

Прежде чем написать заявление об отказе, внимательно изучите документ и посчитайте, выгодно ли менять первоначальные условия.

Как отказаться от страховки? Посчитайте, успеваете ли вы воспользоваться периодом охлаждения. Для этого изучите документы, договор и правила страхования. Узнайте, какой у вас тип страхования и сколько рабочих дней прошло с момента заключения договора.

Если период охлаждения закончился, деньги вам не вернут. Если вы успеваете — напишите заявление об отказе в свободной форме и передайте его в страховую компанию: отнесите сами или отправьте обычным либо электронным письмом.

Какие документы нужны для расторжения договора?

Кроме заявления, вам ещё понадобятся:

- копия паспорта;

- оригинал и копия договора;

- квитанция об оплате страховки;

- номер кредитного договора, если страховка шла дополнительной услугой к кредиту;

- банковские реквизиты для возврата денег.

В тот же день, когда страховщик или кредитор получает ваше заявление, договор расторгается и страховка перестает действовать.

Когда вернут деньги и сколько? Вам обязаны вернуть деньги в течение 7–10 рабочих дней со дня получения письменного заявления и пакета необходимых документов.

Полную стоимость полиса вы получите, если страховка ещё не действует. В обратном случае из суммы вычтут часть, покрывающую прошедшие дни действия страховки.

А если в период охлаждения наступил страховой случай, у вас не получится оформить возврат - ведь страховка уже работает. Зато вы получите выплату по страховому случаю.