Общество 06.08.2024 в 09:00

Трудовой договор в устной форме

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Трудовой договор в устной форме
Номер один

Вопрос: «Устраиваюсь на работу в ИП. Работодатель сказал, что трудовой договор заключим позже. Как мне поступить в данной ситуации?» 

Петр Николаевич И.

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с ТК РФ. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя.

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, – не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом.

Если между Вами и работодателем возникли трудовые отношения, но трудовой договор в письменной форме не заключен, потребуйте оформить трудовой договор в письменной форме. Направьте работодателю заявление о заключении трудового договора в письменной форме.

Вне зависимости от того, сколько дней (менее или более трех) прошло с момента Вашего фактического допуска к работе, работодатель обязан заключить с Вами трудовой договор в письменной форме.

Если заключение договора состоялось до истечения 3-дневного срока с момента допуска к работе, ответственность с работодателя снимается.

Если работодатель не заключит с Вами трудовой договор в письменной форме, обратитесь в компетентные инстанции:

- для предотвращения трудового спора - направьте обращение в инспекцию труда      ;

- для разрешения трудового спора - направьте исковое заявление в суд.

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