Общество 23.07.2024 в 17:43
Актера Ричарда Гира пригласили в Бурятию
Возможно он приедет на буддийский форум
Текст: Елена Кокорина
Звезду Голливуда Ричарда Гира пригласили на буддийский форум в Бурятии. Информацию о его возможном приезде РИА Новости сообщили организаторы мероприятия.
Буддийский форум будет проходить с 12 по 14 августа в городе Улан-Удэ.
- Уважаемый Ричард Гир! Приглашаем вас принять участие в работе Ⅱ Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности», - говорится в официальном приглашении.
По информации из региональных СМИ, Гир уже был в Бурятии много лет назад и исповедует буддизм.
Фото: скриншот видео Ютюб канала
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