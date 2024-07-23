Актера Ричарда Гира пригласили в Бурятию

Звезду Голливуда Ричарда Гира пригласили на буддийский форум в Бурятии. Информацию о его возможном приезде РИА Новости сообщили организаторы мероприятия.

Буддийский форум будет проходить с 12 по 14 августа в городе Улан-Удэ.

- Уважаемый Ричард Гир! Приглашаем вас принять участие в работе Ⅱ Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности», - говорится в официальном приглашении.

По информации из региональных СМИ, Гир уже был в Бурятии много лет назад и исповедует буддизм.

Фото: скриншот видео Ютюб канала