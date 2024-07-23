Общество 23.07.2024 в 17:43

Актера Ричарда Гира пригласили в Бурятию

Возможно он приедет на буддийский форум
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Текст: Елена Кокорина
Актера Ричарда Гира пригласили в Бурятию

Звезду Голливуда Ричарда Гира пригласили на буддийский форум в Бурятии. Информацию о его возможном приезде РИА Новости сообщили организаторы мероприятия. 

Буддийский форум будет проходить с 12 по 14 августа в городе Улан-Удэ.

- Уважаемый Ричард Гир! Приглашаем вас принять участие в работе Ⅱ Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности», - говорится в официальном приглашении.

 По информации из региональных СМИ, Гир уже был в Бурятии много лет назад и исповедует буддизм.

Фото: скриншот видео Ютюб канала

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