Общество 24.07.2024 в 14:24

В Улан-Удэ самокатчики нарушают правила и катаются пьяными

Некоторые даже пытаются удрать от экипажей ГИБДД
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ самокатчики нарушают правила и катаются пьяными
В Бурятии с начала года зарегистрировано уже 17 ДТП с участием самокатов. В 7 таких авариях были пострадавшие, большинство из которых несовершеннолетние.

Как сообщили в ГИБДД, больше всего среди самокатчиков распространены такие нарушения как езда вдвоем и нарушение правил пересечения проезжей части. Попадаются и пьяные водители электросамокатов.

Так, 13 июля экипаж ДПС привлек к административной ответственности 28-летнего мужчину, катавшегося на самокате вместе со своим племянником. В этот же день еще двух нарушителей оштрафовали за проезд пешеходного перехода без спешивания.

А в центре Улан-Удэ водитель электросамоката попытался скрыться от экипажа ГИБДД, однако после непродолжительной его задержали. За нарушение правил в отношении 39-летнего мужчины составили протокол.

17 июля на ул. Волочаевской экипаж ДПС остановил 56-летнего мужчину на электросамокате. При проверке документов выяснилось, что его транспорт имеет электродвигатель с мощностью, относящейся к мопедам и для управления им необходимо водительское удостоверение категории «М». Его у горожанина не было. Кроме того выяснилось, что мужчина пьян - результат его освидетельствования показал 0,52 мг/л. По решению суда пьяному самокатчику дали 10 суток ареста. А его электросамокат забрали на штрафстоянку.



Всего за нарушения правил сотрудники Госавтоинспекции привлечены к ответственности свыше 50 пользователей электросамокатов.

Тем временем в Улан-Удэ оператор кикшеринга с начала сезона оштрафовал 197 клиентов за нарушение правил использования электросамокатов. Чаще всего блокировка аккаунтов производится за поездки вдвоем или несовершеннолетних, нарушение правил пересечения проезжей части, неправильную парковку самоката. Эти нарушения фиксируются через специальный телеграм-бот.

Фото и видео: ГИБДД Бурятии
Теги
электросамокаты

Все новости

В Бурятии чиновники райадминистрации обзавелись уголовным делом
24.07.2024 в 15:24
«Я очень доволен этим созывом»
24.07.2024 в 14:56
Россия замкнула пятерку стран по числу граждан, работающих в монгольских компаниях
24.07.2024 в 14:37
В Улан-Удэ самокатчики нарушают правила и катаются пьяными
24.07.2024 в 14:24
Дворник в Бурятии ограбила своих соседей
24.07.2024 в 13:52
В Улан-Удэ восстановили сбитую иномаркой опору
24.07.2024 в 13:36
В Бурятии задержали мастера-оружейника
24.07.2024 в 13:25
Ребенок получил черепно-мозговую травму в детском саду Бурятии
24.07.2024 в 13:22
Алиментщиков Бурятии заставили знатно раскошелиться
24.07.2024 в 12:24
Жительница Бурятии заявила, что её сына-срочника заставляют подписать контракт
24.07.2024 в 12:22
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июля

Читайте также
«Я очень доволен этим созывом»
Александр Иринчеев оценил проделанную работу на своем округе
24.07.2024 в 14:56
Россия замкнула пятерку стран по числу граждан, работающих в монгольских компаниях
Абсолютное лидерство принадлежит Китаю
24.07.2024 в 14:37
Алиментщиков Бурятии заставили знатно раскошелиться
Приставы взыскали с них более 300 миллионов
24.07.2024 в 12:24
Жительница Бурятии заявила, что её сына-срочника заставляют подписать контракт
В ситуации будет разбираться военная прокуратура и руководство 36-й армии
24.07.2024 в 12:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru