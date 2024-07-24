В Улан-Удэ самокатчики нарушают правила и катаются пьяными

17 июля на ул. Волочаевской экипаж ДПС остановил 56-летнего мужчину на электросамокате. При проверке документов выяснилось, что его транспорт имеет электродвигатель с мощностью, относящейся к мопедам и для управления им необходимо водительское удостоверение категории «М». Его у горожанина не было. Кроме того выяснилось, что мужчина пьян - результат его освидетельствования показал 0,52 мг/л. По решению суда пьяному самокатчику дали 10 суток ареста. А его электросамокат забрали на штрафстоянку.











В Бурятии с начала года зарегистрировано уже 17 ДТП с участием самокатов. В 7 таких авариях были пострадавшие, большинство из которых несовершеннолетние.Как сообщили в ГИБДД, больше всего среди самокатчиков распространены такие нарушения как езда вдвоем и нарушение правил пересечения проезжей части. Попадаются и пьяные водители электросамокатов.Так, 13 июля экипаж ДПС привлек к административной ответственности 28-летнего мужчину, катавшегося на самокате вместе со своим племянником. В этот же день еще двух нарушителей оштрафовали за проезд пешеходного перехода без спешивания.А в центре Улан-Удэ водитель электросамоката попытался скрыться от экипажа ГИБДД, однако после непродолжительной его задержали. За нарушение правил в отношении 39-летнего мужчины составили протокол.Всего за нарушения правил сотрудники Госавтоинспекции привлечены к ответственности свыше 50 пользователей электросамокатов.Тем временем в Улан-Удэ оператор кикшеринга с начала сезона оштрафовал 197 клиентов за нарушение правил использования электросамокатов. Чаще всего блокировка аккаунтов производится за поездки вдвоем или несовершеннолетних, нарушение правил пересечения проезжей части, неправильную парковку самоката. Эти нарушения фиксируются через специальный телеграм-бот.Фото и видео: ГИБДД Бурятии