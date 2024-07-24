Общество 24.07.2024 в 15:44

Жителей Улан-Удэ стали пугать страшными знаками

Так власти пытаются отвадить горожан купаться где попало
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Улан-Удэ стали пугать страшными знаками
На водоемах Улан-Удэ с начала лета утонули уже 10 человек, сообщили в мэрии города. Чтобы отвадить горожан купаться где попало, власти решили установить на их берегах дополнительные запрещающие знаки. На них изображен утопающий человек, а также представлена статистика по количеству утонувших в том или ином месте за три года.

В общей сложности установят 10 таких знаков. Они появятся в популярных у горожан местах отдыха в мкрн Тулунжа, в районе Селенгинского моста, на ул. Трубачеева и других. Несколько таких знаков спасатели-матросы установили сегодня в местности Степная протока.


- Хочу напомнить горожанам, что купаться в водоемах города запрещено. Причин несколько - сильное течение, большая глубина, их несоответствие санитарными нормам. С начала только этого летнего сезона на территории города утонуло 10 человек. Именно по этой причине мы решили установить дополнительные запрещающим знаки, которые бы информировали о «печальной» статистике. Надеемся, что такие меры остановят наших горожан от необдуманных действий, и удастся спасти чью-то жизнь, - сообщил заместитель председателя Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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