Жителей Улан-Удэ стали пугать страшными знаками

В общей сложности установят 10 таких знаков. Они появятся в популярных у горожан местах отдыха в мкрн Тулунжа, в районе Селенгинского моста, на ул. Трубачеева и других. Несколько таких знаков спасатели-матросы установили сегодня в местности Степная протока.







На водоемах Улан-Удэ с начала лета утонули уже 10 человек, сообщили в мэрии города. Чтобы отвадить горожан купаться где попало, власти решили установить на их берегах дополнительные запрещающие знаки. На них изображен утопающий человек, а также представлена статистика по количеству утонувших в том или ином месте за три года.- Хочу напомнить горожанам, что купаться в водоемах города запрещено. Причин несколько - сильное течение, большая глубина, их несоответствие санитарными нормам. С начала только этого летнего сезона на территории города утонуло 10 человек. Именно по этой причине мы решили установить дополнительные запрещающим знаки, которые бы информировали о «печальной» статистике. Надеемся, что такие меры остановят наших горожан от необдуманных действий, и удастся спасти чью-то жизнь, - сообщил заместитель председателя Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.Фото: мэрия Улан-Удэ