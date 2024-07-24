Общество 24.07.2024 в 16:38

Фермера Бурятии оштрафовали на 30 тысяч за заросший травой участок

Собственник не согласился с решением суда и подал апелляцию
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Текст: Елена Кокорина
Фермера Бурятии оштрафовали на 30 тысяч за заросший травой участок

Индивидуального предпринимателя и главу крестьянского (фермерского) хозяйства оштрафовали на 30 тысяч рублей. Причиной послужило то, что его двухгектарный земельный участок сельхозназначения в Заиграевском районе полностью зарос травой, сообщили в Россельхознадзоре республики.

- В сентябре 2023 года главу КФХ впервые привлекли к административной ответственности, сделали предупреждение и выдали предписание об устранении нарушения, которое не было исполнено в установленный срок. Это является административным правонарушением, поэтому материалы дела были направлены в мировой суд. Судья признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, - комментируют в Россельхознадзоре.

Собственник не согласился с решением судьи и подал апелляционную жалобу, однако судебное решение все же оставили без изменения, а жалобу истца – без удовлетворения.

Фото:  loon.site

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