В центре Улан-Удэ построят три пятиэтажных паркинга

Три паркинга построят в центре Улан-Удэ в рамках реализации проекта комплексного развития территорий. Поскольку оставить автомобиль в каждом дворе не будет возможности, там попросту не будет для них мест, проектировщики предусмотрели возведение отдельных зданий.- Паркинги будут пятиэтажными, в надземном исполнении. На улице Свободы, рядом со стадионов БГУ и на улице Куйбышева, - сообщил начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.Напомним, многоэтажки, которые возведут в центре города, будут иметь дворы «закрытого» типа, то есть они будут внутри жилого комплекса. Парковок там не предусматривается - только детские площадки, скамейки и озеленение.- Всё равно это центр города и, хоть у нас дворы не большие, хочется не скажу, что приватности, но своего двора. Чтобы собственники квартир были хозяевами внутренней территории, чтобы жители там смогли именно отдыхать, - говорил ранее Зана Тумуров.Фото: скриншот видео