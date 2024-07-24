Общество 24.07.2024 в 17:52
Общественный туалет в центре Улан-Удэ пострадал от вандалов
Непорядочные граждане сломали там смеситель
Текст: Андрей Константинов
Вандалы стабильно раз в месяц ломают элементы мобильных туалетов в Улан-Удэ, сообщили в мэрии города. Так недавно был сломан смеситель в туалете на площади Советов. Сегодня его отремонтировали сотрудники Комбината по благоустройству.
«В Комбинате по благоустройству есть аварийный запас элементов мобильного туалета, и в случае поломки их оперативно меняют на новые. Любое замечание, которые поступает в диспетчерскую службу, сотрудники устраняют в срок не более одних суток. Уборка в туалетах производится по графику 2 раза в день», - сообщили в мэрии.
В администрации также отметили, что ежемесячно мобильными туалетами в столице Бурятии пользуются в среднем 10 тысяч человек и попросили улан-удэнцев бережно относиться к городскому имуществу.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«В Комбинате по благоустройству есть аварийный запас элементов мобильного туалета, и в случае поломки их оперативно меняют на новые. Любое замечание, которые поступает в диспетчерскую службу, сотрудники устраняют в срок не более одних суток. Уборка в туалетах производится по графику 2 раза в день», - сообщили в мэрии.
В администрации также отметили, что ежемесячно мобильными туалетами в столице Бурятии пользуются в среднем 10 тысяч человек и попросили улан-удэнцев бережно относиться к городскому имуществу.
Фото: мэрия Улан-Удэ