Общество 25.07.2024 в 12:27

Группа коров-беспризорниц в Бурятии ищет своего хозяина

Теперь к поискам присоединилась и местная администрация
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Группа коров-беспризорниц в Бурятии ищет своего хозяина

В районе Бурятии обнаружили группу из девяти беспризорных коров, разгуливающих по улицам и детским площадкам Кяхты. Животных поместили в пункт временного содержания и занялись поиском их хозяина.

В вайбер-чате «Кяхта-инфо.24/7» сообщили, что коровы находились на самовыгуле, а их владелец пока не установлен. В данное время его ищет Администрация района.

- При установлении владельца в отношении него будет составлен протокол об административном правонарушении. Хозяину КРС грозит наложение административного штрафа в размере от одной до пяти тысяч рублей. Также с владельца будет удержана плата за содержание животного в ПВС, - прокомментировали в Администрации Кяхты.

Учитывая, что плата за одну корову в пункте временного содержания составляет около 4,5 тысяч в сутки, хозяину девяти рогатых придется явно раскошелиться при их вызволении оттуда.

Фото: «Кяхта-инфо.24/7»

Теги
коровы самовыгул хозяин крс штрафы

Все новости

В Бурятии продолжается прием заявок на участие в проекте «Мама-предприниматель»
25.07.2024 в 12:29
Группа коров-беспризорниц в Бурятии ищет своего хозяина
25.07.2024 в 12:27
Жителей Улан-Удэ приглашают на открытую лекцию бурятского художника Зорикто Доржиева
25.07.2024 в 12:23
В Бурятии поздравили работников торговли и общепита
25.07.2024 в 12:03
В Улан-Удэ покончила с собой женщина, которую выселяли из квартиры
25.07.2024 в 11:51
70-летний улан-удэнец не смог выбраться из пожара и попал в больницу
25.07.2024 в 11:51
Фермеры Бурятии соберутся на День поля
25.07.2024 в 11:32
«Весь наш берег захвачен»
25.07.2024 в 11:24
74-летняя пенсионерка из Улан-Удэ неудачно поиграла в трейдера
25.07.2024 в 11:23
Жители Бурятии вышли в поле для сбора конопли
25.07.2024 в 10:53
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июля

Читайте также
Фермеры Бурятии соберутся на День поля
Мероприятие пройдет 3 августа в Селенгинском районе
25.07.2024 в 11:32
«Весь наш берег захвачен»
На Гусином озере турбазы строят впритык к воде
25.07.2024 в 11:24
Жители Бурятии вышли в поле для сбора конопли
Полиция задержала их почти с килограммом марихуаны
25.07.2024 в 10:53
Молодой боец из Бурятии погиб на спецоперации
За проявленную отвагу и самоотверженность Яков Сахнов награжден орденом Мужества посмертно
25.07.2024 в 10:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru