Группа коров-беспризорниц в Бурятии ищет своего хозяина

В районе Бурятии обнаружили группу из девяти беспризорных коров, разгуливающих по улицам и детским площадкам Кяхты. Животных поместили в пункт временного содержания и занялись поиском их хозяина.

В вайбер-чате «Кяхта-инфо.24/7» сообщили, что коровы находились на самовыгуле, а их владелец пока не установлен. В данное время его ищет Администрация района.

- При установлении владельца в отношении него будет составлен протокол об административном правонарушении. Хозяину КРС грозит наложение административного штрафа в размере от одной до пяти тысяч рублей. Также с владельца будет удержана плата за содержание животного в ПВС, - прокомментировали в Администрации Кяхты.

Учитывая, что плата за одну корову в пункте временного содержания составляет около 4,5 тысяч в сутки, хозяину девяти рогатых придется явно раскошелиться при их вызволении оттуда.

Фото: «Кяхта-инфо.24/7»