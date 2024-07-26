Жителей Бурятии «обувают» на пластике

В Бурятии пластиковые пакеты оказались самым продаваемым товаром в супермаркетах, что позволило магазинам устанавливать самые высокие наценки на них. Приобретая одну большую «маечку» в среднем за 4,5 рубля по оптовым ценам, они реализуют ее за 9,5 рубля. Однако высокая доходность продаж пакетов под видом «заботы о покупателе» форсирует сокращение мест хранения пластикового мусора и требует от властей регулярного повышения тарифов на вывоз отходов с населения.По приблизительным оценкам, в Бурятии ежемесячно проходит около 15 - 20 млн покупок в супермаркетах и магазинах. Каждая третья из них пробивается в чеке с пакетом. В магазинах самый маленький пакет обычно продается за пять-шесть рублей, самый дорогой - за десять рублей. Таким образом, минимальная выручка магазинов в регионе от продажи целлофановых «маечек» при 100%-ной наценке и выручке от трех до пяти рублей за один экземпляр может составлять от 500 миллионов рублей в год.При столь высокой доходности магазины идут на все, чтобы впарить покупателям часто ненужный им и засоряющий свалки Бурятии товар.Первое, что спрашивает каждый кассир у покупателя на кассе: «Вам пакет нужен?». Такое устойчивое словосочетание имеет свои истоки. Однако всех продавцов обычно учат вначале здороваться и только потом предлагать тот или иной товар. Но измученный персонал часто забывает об этом и помнит только то, за что их наказывают «палками».«Палки», на сленге продавцов, означают штрафные санкции за непроданный товар и отсутствие попытки продать пакет покупателю. Кроме того, существуют и планы по продаже пакетов: кассир, продавший больше всего пластикового мусора, в конце месяца получает премию.Бывший менеджер по персоналу одной крупной улан-удэнской компании рассказал, что продавцам регулярно приходится проводить специальные тренинги, поскольку навязывание продажи пакета на кассе - самый раздражающий покупателя маркетинговый ход.- Особенно много конфликтов возникает тогда, когда покупатель выкладывает на ленту товар, а затем в свою сумку или свой пакет. Но кассир все равно обязан попытаться продать ему пакет. Это часто вызывает реакцию в духе: «Вы не видите, что я с сумкой?! Слепые совсем?». Кассир, конечно, видит, что покупатель не хочет покупать пакет или он ему действительно не нужен. Но его функция заключается в том, чтобы убедить человека приобрести «маечку». Кассиры в ответ выслушивают многое и часто не хотят навязывать покупки. Но план по пакетам спускается на каждую точку сверху, это очень важная статья доходов сети. Мы просто вынуждены действовать по указанию руководства. Эта система никому не нравится, но иначе у нас срезают премии, - рассказал он.То, что жители Бурятии тратят сотни миллионов рублей в год на пластиковые пакеты, формируя неплохую статью доходов для продавцов, объясняется психологией и манипуляциями.- Речь идет о неясных коммуникациях, когда покупатель не получает полной информации о продаваемом товаре, поскольку ценников на пакетах обычно не видно, и зачастую высокую стоимость покупки пакета он обнаруживает лишь после пробития чека, - говорит улан-удэнский психолог Агата Родионова. - Тем более что мы все немного находимся в стрессе, подходя к процессу оплаты товара на кассе. Потому что для людей расчет за товар на кассе это стрессовая ситуация. Особенно когда мы узнаем, что покупки на самом деле обойдутся нам дороже, чем было указано на ценниках.Этому также способствуют очереди перед кассами. На них разложено много товаров в ярких этикетках, и это расфокусирует внимание покупателей, вызывая легкий транс. Вдобавок есть люди, которым на предложение купить пакет попросту трудно сказать слово «нет». Все это, безусловно, значительно увеличивает продажи на кассах товаров, без которых нередко можно обойтись придя со своим пакетом или сумкой. При этом чем выше экологическое образование у людей, тем меньше они склонны к необдуманным и навязанным ретейлерами покупкам.Добавим, что не все торговые точки в Улан-Удэ превратили продажу пакетов в супердоходный бизнес. Некоторые компании бесплатно предоставляют целлофановые «маечки» покупателям. Однако это тоже трудно назвать хорошей идеей, поскольку при бесплатной выдаче пакетов количество пластикового мусора увеличивается.Главный враг полиэтиленовых пакетов - экологическое движение Greenpeace (организация признана в РФ нежелательной. - Прим. ред.) - несколько лет назад в своем докладе отметил, что Россия переживает мусорный кризис. А также что если ситуация с отходами не изменится, то в 2024 году на трети регионов нашей страны закончится место на свалках.Причин надвигающейся экологической проблемы много. Одна из них - рост производства и потребления одноразовой тары и упаковки, большая часть которой непригодна для переработки.При этом около 50% всех коммунальных отходов - пластик. Как отмечается в докладе, в России чаще всего принимают в переработку изделия из полиэтилентерефталата, полиэтилена низкого и высокого давления (ПЭТ, ПНД и ПВД соответственно. - Прим. ред.).Самые непопулярные: саше-пакеты (например, упаковка чайных пакетиков), кофейные капсулы, тубы от зубной пасты или крема, пакеты, дойпак-упаковка (разновидность зип-пакета с донышком), упаковка от замороженных полуфабрикатов, крышки от кофейных стаканчиков, пластиковые трубочки и столовые приборы, тарелки, подложки. Все это прямиком идет на мусорные полигоны.По данным Министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия, в нашем регионе ежегодно на свалки вывозится 2,6 млн кубометров мусора. Его захоронение идет на четыре полигона ТКО, часть перерабатывается на мусоросортировочной станции в Улан-Удэ. При этом главный мусорный полигон возле села Нижний Саянтуй давно исчерпал свои мощности.Неслучайно, что за все это «пластиковое безумие» приходится платить жителям. С 1 июля тариф на вывоз мусора для населения подняли с 496,45 до 542,61 рубля за один кубометр, более чем на 9%.Помимо пакетов в магазинах, очень много и излишней упаковки, которая сразу же отправляется на свалку, как только из нее вынимают продукт. Столь расточительная политика супермаркетов размножает свалки, на которых стремительно заканчивается место. Общественники полагают, что люди должны видеть связь между количеством искусственных упаковок и скоростью заполнения свалок, но, как показывает практика, это мало кого волнует.Фото: «Номер один»