Общество 25.07.2024 в 17:01

Улан-удэнцев приглашают на «Дискотеку 90-х»

Мероприятие состоится уже в эту субботу в Национальной библиотеке
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Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-удэнцев приглашают на «Дискотеку 90-х»

27 июля на летней террасе Национальной библиотеки гостей ждет музыкально-танцевальная «Дискотека 90-х» под открытым небом (возрастное ограничение 16+).

Специально для вечеринки организаторы собрали тематический реквизит, создали декорации, составили музыкальные плейлисты, приготовили сладости и угощения «как в 90-е», и другие атрибуты легендарного десятилетия.

На смотровой площадке участников ждет живая музыкальная программа от исполнителей Евгении Мурзиной, Николая Плюснина, Анны Родионовой и подиумной группы «Гоёмсуу», а также фотозона в стиле интерьеров 90-х годов с кинескопным телевизором, уютным диваном и винтажными штучками тех лет.

Начало 27 июля в 18:00.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 16+

 

Фото: Номер один

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