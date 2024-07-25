Общество 25.07.2024 в 17:19

На Площади Советов в Улан-Удэ впервые пройдет йога-марафон

На него приглашают любителей йоги и всех желающих
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Текст: Служба информации "Номер один"
На Площади Советов в Улан-Удэ впервые пройдет йога-марафон

В преддверии II Международного буддийского форума пройдёт йога-марафон на площади Советов (возрастное ограничение 0+). Мероприятие запланировано на 6 августа в 08.00.

Практиков и любителей йоги приглашают окунуться в мир самопознания и душевного равновесия.

– Массовая йога – одно из целой серии мероприятий буддийского форума. Мы уверены, что на йога-марафон соберётся много практиков и любителей йоги. Уже заявили о своем участии известные люди спорта, культуры. Сохраним интригу до 6 августа. Приходите, будет интересно, – сказала замруководителя администрации главы и правительства Бурятии Ирина Доржиева.

Комплекс йогических упражнений под названием «Сурья Намаскар» (Здравствуй, Солнце!) покажут опытные инструкторы Софья Хабаркова и Лина Дашиева, более 10 лет практикующие йогу.

– Комплекс асан «Сурья Намаскар» мы посвящаем II Международному буддийскому форуму. Таким образом, откроем ему белую дорогу. Уверена, и практики, и любители йоги будут рады вместе собраться и поприветствовать Солнце, окунуться в мир самопознания и душевного равновесия, – говорит Софья Хабаркова.

Напомним, II Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» (возрастное ограничение 0+) пройдёт в Бурятии на территории города Улан-Удэ и Иволгинского дацана 12-14 августа 2024 года. На сегодня подтвердили своё участие представители 10 иностранных государств: Индии, Китая, Вьетнама, Шри-Ланки, Лаоса, Мьянмы, Монголии, Камбоджи, Непала, Бангладеша и Пакистана.

Открытие форума состоится во вторник, 13 августа, в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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