Городские ТОСы в Улан-Удэ шьют маскировочные сети

Городские ТОСы продолжают поддерживать бойцов на СВО – они шьют и отправляют на фронт маскировочные сети.

- На днях ТОС «Исток» изготовил и передал нашим ребятам еще восемь маскировочных сетей. В общей сложности, с начала года ТОСами города изготовлено и отправлено на СВО 83 масксети. Кроме этого, наши волонтеры изготавливают экипировку, отправляют все необходимое на фронт, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Маскировочные сети очень нужны нашим бойцам.

- Если и вы желаете внести свой вклад в это важное дело, то обращайтесь в ТОСы города, - добавил мэр.

Фото: телеграм канал мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова