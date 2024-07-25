Общество 25.07.2024 в 17:30

Городские ТОСы в Улан-Удэ шьют маскировочные сети

Только с начала года они сшили и отправили на СВО 83 сети
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Текст: Служба информации "Номер один"
Городские ТОСы в Улан-Удэ шьют маскировочные сети

Городские ТОСы продолжают поддерживать бойцов на СВО – они шьют и отправляют на фронт маскировочные сети.

- На днях ТОС «Исток» изготовил и передал нашим ребятам еще восемь маскировочных сетей. В общей сложности, с начала года ТОСами города изготовлено и отправлено на СВО 83 масксети. Кроме этого, наши волонтеры изготавливают экипировку, отправляют все необходимое на фронт, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Маскировочные сети очень нужны нашим бойцам.

- Если и вы желаете внести свой вклад в это важное дело, то обращайтесь в ТОСы города, - добавил мэр.

 

Фото: телеграм канал мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова

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