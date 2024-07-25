Общество 25.07.2024 в 17:30
Городские ТОСы в Улан-Удэ шьют маскировочные сети
Только с начала года они сшили и отправили на СВО 83 сети
Городские ТОСы продолжают поддерживать бойцов на СВО – они шьют и отправляют на фронт маскировочные сети.
- На днях ТОС «Исток» изготовил и передал нашим ребятам еще восемь маскировочных сетей. В общей сложности, с начала года ТОСами города изготовлено и отправлено на СВО 83 масксети. Кроме этого, наши волонтеры изготавливают экипировку, отправляют все необходимое на фронт, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Маскировочные сети очень нужны нашим бойцам.
- Если и вы желаете внести свой вклад в это важное дело, то обращайтесь в ТОСы города, - добавил мэр.
Фото: телеграм канал мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова