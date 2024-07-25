Жители Бурятии встретят 20-летний юбилей в Дацане «Ринпоче Багша»

Жителей Бурятии приглашают принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных большому событию – 20-летнему юбилею дацана «Ринпоче Багша» на Лысой горе. Строительство дацана началось еще в 2000 году, а с 2002 года там начали проводить молебны и буддийские ритуалы. 27 июня 2004 года состоялось официальное открытие дацана.

В честь этого события для верующих была подготовлена праздничная программа обширных буддийских ритуалов. Основные мероприятия пройдут с 26 по 31 июля на территории дацана, и одно мероприятие состоится в Хоринском районе (возрастное ограничение 0+).

На юбилейные торжества по приглашению досточтимого Еше Лодой Ринпоче, в Улан-Удэ прибыла делегация из 15 монахов-геше тантрического монастыря «Гьюто», (Индия, г.Дхарамсала).

- Монахи этого монастыря - это тантрические мастера высочайшего уровня. Их жизнь и практика полностью посвящены достижению Пробуждения на благо всех живых существ. Эта редчайшая и уникальная возможность прикоснуться к живой древней традиции, которая до недавнего времени была тщательно сокрыта от непосвященных в стране Снегов, - сообщили в дацане «Ринпоче Багша».

Программа праздничных хуралов:

-26 июля, пятница, 09:00, Торгьяк Махакалы (Дацан «Ринпоче Багша»)

-27 июля, суббота, 09:00, Янгдруб Вайшраваны (Дацан «Ринпоче Багша»)

-28 июля, воскресенье, 09.00, предварительный ритуал Демчог Рабне (Дацан «Ринпоче Багша»).

-29 июля, понедельник, 09.00, ритуал Демчок Рабне основная часть (Дацан «Ринпоче Багша»).

-30 июля, вторник, 09.00, ритуал Мандал Шива и Цедруб Белой Тары (Дацан «Ринпоче Багша»).

- 31 июля, среда, 09.00, Рабне Большого Будды, подношение Санга и Сержем (Хоринский район, у подножия горы Баян-Хонгор с изображением 33-метрового Будды, рядом с селом Баян-Гол в 134 км от Улан-Удэ).

Для всех желающих будет организован трансфер к в Хоринском районе (тел. 8(908)5934455, отъезд 31 июля, в 08:30 утра с парковки дацана «Ринпоче-Багша»)

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один