Общество 26.07.2024 в 11:57
Фермер из Армении выращивает в Бурятии виноград
Он привез десять разных сортов винограда, прижилось только три
Фермер из Армении выращивает в Бурятии виноград.
- В теплицах ООО «ГАГ» Селенгинского района уже созрел виноград. Пока это только молодые кустарники, дающие небольшой урожай не для продажи, - рассказали в минсельхозе Бурятии.
Но, как говорит сам директор предприятия Гарик Амян: «Всё в этой жизни возможно. Несколько кустов вполне могут в будущем стать большим виноградником».
С 2005 года в Бурятии фермер Гарик Амян круглогодично выращивает овощи. Десять лет назад он привез саженцы сразу десяти сортов винограда из Армении, прижились только три.
Фото: минсельхоз РБ