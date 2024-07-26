Общество 26.07.2024 в 11:57

Фермер из Армении выращивает в Бурятии виноград

Он привез десять разных сортов винограда, прижилось только три
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Фермер из Армении выращивает в Бурятии виноград

Фермер из Армении выращивает в Бурятии виноград.

- В теплицах ООО «ГАГ» Селенгинского района уже созрел виноград. Пока это только молодые кустарники, дающие небольшой урожай не для продажи, - рассказали в минсельхозе Бурятии.

Но, как говорит сам директор предприятия Гарик Амян: «Всё в этой жизни возможно. Несколько кустов вполне могут в будущем стать большим виноградником».


С 2005 года в Бурятии фермер Гарик Амян круглогодично выращивает овощи. Десять лет назад он привез саженцы сразу десяти сортов винограда из Армении, прижились только три.

 

Фото: минсельхоз РБ

Все новости

Улан-удэнских наркоманов за решеткой оставили без дозы
26.07.2024 в 13:03
За убийство сына житель Бурятии сядет на 9 лет
26.07.2024 в 12:45
33 спортсмена представят Монголию на Олимпиаде в Париже
26.07.2024 в 12:34
В Бурятии спасатели пришли на помощь жителям отрезанных сел
26.07.2024 в 12:15
В Улан-Удэ прошел оперштаб по ликвидации последствий дождя
26.07.2024 в 12:07
Фермер из Армении выращивает в Бурятии виноград
26.07.2024 в 11:57
Гигантскую промоину в Улан-Удэ коммунальщики засыпали ночью
26.07.2024 в 11:47
Из Джидинского района пытались вывезти 30 голов крупного рогатого скота
26.07.2024 в 11:44
В Бурятии эвакуированных детей вернули в лагерь
26.07.2024 в 11:32
Республиканская типография проводит первый литературный конкурс
26.07.2024 в 11:14
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июля

Читайте также
В Улан-Удэ прошел оперштаб по ликвидации последствий дождя
В городе по-прежнему действует режим повышенной готовности
26.07.2024 в 12:07
В Бурятии эвакуированных детей вернули в лагерь
Угрозы подтопления лагеря больше нет
26.07.2024 в 11:32
Республиканская типография проводит первый литературный конкурс
Для участия приглашаются авторы произведений для детей
26.07.2024 в 11:14
В районах Бурятии появится два новых детских садика
Один откроется в Закаменском районе, другой- в Джидинском
26.07.2024 в 10:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru