Фермер из Армении выращивает в Бурятии виноград.

- В теплицах ООО «ГАГ» Селенгинского района уже созрел виноград. Пока это только молодые кустарники, дающие небольшой урожай не для продажи, - рассказали в минсельхозе Бурятии.

Но, как говорит сам директор предприятия Гарик Амян: «Всё в этой жизни возможно. Несколько кустов вполне могут в будущем стать большим виноградником».





С 2005 года в Бурятии фермер Гарик Амян круглогодично выращивает овощи. Десять лет назад он привез саженцы сразу десяти сортов винограда из Армении, прижились только три.

Фото: минсельхоз РБ