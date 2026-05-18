Общество 18.05.2026 в 11:49

Бедные семьи Бурятии смогут получить новые выплаты

Заявки на них начнут принимать с 1 июня
Текст: Андрей Константинов
С 1 июня 2026 года Отделение СФР по Республике Бурятия начинает прием заявлений на получение ежегодной семейной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми, чей доход в 2025 году ниже 1,5 регионального прожиточного минимума. 

Как сообщили в пресс-службе учреждения, новая мера поддержки семей с невысоким доходом позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Размер выплаты зависит от официального дохода родителя за 2025 год, и рассчитывается как разница между уплаченным НДФЛ, и НДФЛ в размере 6% от годового дохода. Подать заявление на семейную выплату работающим родителям с двумя и более детьми можно с 1 июня до 1 октября 2026 года через портал «Госуслуг». 

При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов - учитываются трудовые доходы и доходы от предпринимательства, пенсии, пособия (в том числе единое пособие) и иные социальные выплаты, стипендии учащихся, полученные алименты за 2025 год. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума в Бурятии в 2025 году, то есть 28993,50 руб. Так же оценивается имущество, находящееся в собственности семьи. 

В составе семьи при расчете дохода учитываются заявитель, его супруг(а), несовершеннолетние дети, дети, находящиеся под опекой, а также дети до 23 лет, если они учатся на очном отделении. Так же оценивается и имущество в собственности членов семьи.

Чтобы получить выплату, родители и дети должны быть гражданами РФ. В назначении выплаты откажут, если у родителя есть задолженность по алиментам, если он лишен родительских прав. 

Самозанятые и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы и не имеющие иных трудовых доходов, облагаемых НДФЛ, так же не смогут получить данную выплату.

- Обращаем внимание, что данная выплата положена работающим родителям, у которых в 2025 году был доход, с которого производилась уплата НДФЛ. Если в семье работающий один родитель, подать заявление на выплату сможет только он - отметил Управляющий Отделением СФР по Республике Бурятия Климентий Шомоев, - Если оба родителя работали в 2025 году, оба могут подать заявление, однако размер выплаты у каждого будет зависеть от величины его облагаемого дохода.
