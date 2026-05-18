Общество 18.05.2026 в 12:01

Начальница почты в районе Бурятии подозревается в краже денег сельчан

Их деньги так и не дошли до кассы
Текст: Елена Кокорина
В Мухоршибирском районе Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней сотрудницы почтового отделения. Молодую женщину подозревают в присвоении свыше 180 тысяч рублей, полученных от сельчан для оплаты различных платежей.

- С февраля по апрель текущего года местная жительница, работавшая начальником передвижного почтового отделения, получала от подчинённых почтальонов деньги, предназначенные для оплаты коммунальных и других услуг. Однако вместо того, чтобы вносить средства в платёжную систему, она складывала их в сейф. Ущерб составил около 181,5 тысячи рублей, - рассказали в полиции республики.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершённые лицом с использованием своего служебного положения». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, ущерб пока не возмещён.

Фото: Номер один

 

