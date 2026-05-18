Педагог-психолог из Тарбагатайского района представит Бурятию в Москве

В Бурятии завершился республиканский этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2026». Он проходил с 4 по 15 мая, объединив 16 педагогов-психологов из Улан-Удэ и 11 из районов республики.

Участвовали специалисты детских садов, школ, интернатов и учреждений среднего профессионального образования. В итоге лучше всех с испытаниями справилась педагог-психолог детского сада «Колосок» Тарбагатайского района Мария Смирнова. Она представит республику на федеральном этапе конкурса, который пройдет в Москве (6+).

Второе место заняла педагог-психолог Республиканского бурятского национального лицея-интерната №1 в Улан-Удэ Светлана Манхирова. А третьей стала специалист Турунтаевской специальной коррекционной школе-интернате Прибайкальского района Наталья Черных.