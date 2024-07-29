Мэрия Улан-Удэ: при ремонте пр. 50-летия Октября применяется комплексный подход

- Изначально ремонт трамвайных путей по пр. 50-летия Октября не планировался. Должны были только отремонтировать дорожное полотно, сами переезды через пути, тротуары по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Но мы решили подойти к вопросу комплексно – изыскать средства и отремонтировать еще и пути, поскольку рельсы были сильно изношены, чтобы избежать аварийных ситуаций в будущем, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





Комплексный подход применяется при ремонте дороги по пр. 50-летия Октября в Улан-Удэ, сообщили сегодня в мэрии города. Помимо ремонта дорожного полотна, который ведется здесь второй год, по поручению мэра Игоря Шутенкова этим летом заменили трамвайные пути на двух оживленных пересечениях с дорогой: на пл. Комсомольской и в районе остановки «Элеватор».