В районе Бурятии пройдет зрелищное родео

В Бурятии одним из самых зрелищных событий Дня Поля станет экстремальное родео «Адуушанай тэмсээн». Конники четырех районов будут соревноваться в скоростном обуздании необъезженных скакунов.

Команда из трех участников, обязательно в национальном бурятском облачении, должна поймать с помощью аркана неприрученную дикую лошадь, сесть на нее верхом, снять аркан и продержаться не менее 3 секунд.

Главный куратор конного шоу – прославленный борец и коневод Зорикто Цырендондопов называет объездку лошадей истинным поединком человека и животного.

- Конники Бурятии испокон веков объезжали табунных лошадей таким методом. У коня, рожденного на воле дикий нрав. Умение объезжать таких лошадок — дело весьма непростое. Жеребец не в состоянии понять, чего от него хотят, когда у него на спине впервые оказывается всадник. Задача наездника — не только подчинить волю животного, но и обучить его командам.

Соревнования «Адуушанай тэмсээн» пройдут 3 августа в поселке Темник Селенгинского района с 10 до 18 часов.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site