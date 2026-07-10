Общество 10.07.2026 в 11:47

В селе в Бурятии полностью износились очистные

Администрацию района обязали взяться за объект
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Текст: Карина Перова
В селе в Бурятии полностью износились очистные
Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

В Бурятии Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации очистных сооружений в селе Новая Брянь Заиграевского района.

Выяснилось, что объект изношен на 100%, он не обеспечивает необходимое качество очистки сточных вод, не имеет эксплуатирующей организации.

Позднее суд обязал администрацию Заиграевского района включить сооружение в реестр муниципального имущества, определить для него обслуживающую организацию и обеспечить очистку сточных вод в соответствии с нормативами.

«В настоящее время в муниципальном образовании на исполнении находится решение суда по иску природоохранного прокурора о строительстве новых очистных сооружений в населенном пункте», - добавили в надзорном ведомстве.

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очистные Новая Брянь

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