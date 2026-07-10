В селе в Бурятии полностью износились очистные

В Бурятии Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации очистных сооружений в селе Новая Брянь Заиграевского района.

Выяснилось, что объект изношен на 100%, он не обеспечивает необходимое качество очистки сточных вод, не имеет эксплуатирующей организации.

Позднее суд обязал администрацию Заиграевского района включить сооружение в реестр муниципального имущества, определить для него обслуживающую организацию и обеспечить очистку сточных вод в соответствии с нормативами.

«В настоящее время в муниципальном образовании на исполнении находится решение суда по иску природоохранного прокурора о строительстве новых очистных сооружений в населенном пункте», - добавили в надзорном ведомстве.