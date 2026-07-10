В Улан-Удэ новостройки от Хусаева оказались опасными для жильцов

Иск к «Бургражданстрою» подала управляющая компания «Ангара», в ведение которой перешли новостройки по ул. Бабушкина, 1. Это высотки сданного в 2024 году жилого комплекса «Восточные ворота». Он примечателен тем, что некоторые его корпуса построены очень близко к двухэтажному торговому центру. Один из них - буквально в притык. Такая скученность построек привела к опасным последствиям. В частности, к корпусам №3 и №4 невозможно обеспечить полноценный доступ пожарных машин.





«Подъезд для пожарных автомобилей к дому по вышеуказанному адресу не осуществляется по всей длине с двух продольных сторон. При этом никаким иным способом доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение обеспечить невозможно. С южной стороны МКД проезд пожарной техники не обеспечен. С учётом того, что не все квартиры дома имеют двустороннюю ориентацию, балконы и лоджии с южной стороны дома не соединены лестницами, данная ситуация создаёт реальную угрозу жизни и здоровью людей», - отмечается в иске «Ангары».





«Управляшка» потребовала обязать застройщика исправить ситуацию.

Многоэтажки на улице Бабушкина, построенные компанией «Бургражданстрой» скандально известного предпринимателя Владимира Хусаева, представляют опасность для своих жителей. Это выяснилось в ходе разбирательства в Арбитражном суде Бурятии.Представитель «Бургражданстроя» против иска возражал, ссылаясь на то, что не является собственником земельного участка. Также он указал, что «удовлетворение предъявленных требований фактически не исполнимо».Однако суд посчитал иначе. Исследовав представленные доказательства и доводы сторон, Фемида постановила иск удовлетворить. «Бургражданстрой» обязали обеспечить сквозной проезд для спецтехники вокруг корпуса №3, который стоит впритык к «Абсолюту», и вокруг корпуса №4. По корпусу №4 застройщик также обязан «предоставить доступ к южной стене дома, поскольку он построен без необходимого отступа от границ земельного участка, на котором расположен».Как будет исполняться решение суда на практике, не ясно. Впрочем, оно еще не вступило в законную силу. «Бургражданстрой» уже подал апелляцию.Отметим, что в ходе рассмотрения дела всплыли весьма интересные подробности. Оказалось, что администрация Улан-Удэ своими распоряжениями разрешила застройщику отклониться от предельных параметров разрешенного строительства. Это касалось уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с 6 до 0 метров, а также увеличения предельного количества этажей с 16 до 20 и предельной высоты с 50 до 65 метров.Кто и зачем подписал данные распоряжения, не известно. Обнаружить эти документы на официальном сайте мэрии не удалось. Не исключено, что именно они и заложили будущую проблему под строящиеся здания. Но, судя по всему, вопросами противопожарной безопасности новостроек тогда вообще никто не заморачивался. В 2024 году Комитет по строительству мэрии благополучно выдал разрешение на ввод сразу четырех корпусов в эксплуатацию. Теперь с проблемой собственной безопасности вынуждены разбираться сами жильцы и управляющая компания.