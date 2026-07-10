В Бурятии трехлетний малыш выпал из окна на третьем этаже

В Селенгинском районе Бурятии из окна квартиры на третьем этаже выпал трехлетний малыш. Ребенок облокотился на москитную сетку.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Вероника Штыкина, пострадавшего с травмами госпитализировали в Улан-Удэ – в ДРКБ.

«Родители, дети – это неутомимые исследователи. Для них открытое окно – не опасность, а приключение. Они не понимают высоты, они понимают только интерес. Поэтому думать за них должны мы», - обратилась к жителям детский омбудсмен.

Ранее «Номер один» сообщал, что вечером 12 июня в Заиграевском районе из окна квартиры на третьем этаже выпала 4-летняя девочка. Она находилась на кухне без присмотра взрослых.