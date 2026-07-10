Улан-удэнцы оставляют своих собак у отловщиков, чтобы не расплачиваться с ними

Как сообщили в администрации Улан-Удэ, значительная часть – до 80–90% отловленных собак – это потерявшиеся домашние питомцы. В комитете городского хозяйства рассказали о печальной тенденции: многие владельцы, узнавая о суммах штрафов и сколько они должны возместить службе отлова, отказываются от своих любимцев и оставляют в пункте временного содержания.

«Служба отлова не берёт по расценкам, которые выше, чем по муниципальному контракту. Во многом мы идём навстречу и не всегда за все услуги просим деньги. Мы понимаем, что люди пришли за своей собакой. Но когда они узнают суммы, исчезают», – прокомментировал заместитель руководителя КГХ Дмитрий Ларченко.

В мэрии заверили, что расценки для всех подрядчиков едины и являются регламентированными. При этом закон об обязательной регистрации животных остается в силе, и штрафы за его нарушение реальны.

«Был один пёс. Дважды в отлов попал. Дважды хозяин заплатил штраф. Правда, он перед этим его строго предупредил, когда его забирал. Мы слышали беседу с собакой этого хозяина. Он сказал: «Третий раз я тебя забирать отсюда не буду», – добавил Дмитрий Ларченко.

Однако есть и трогательные моменты, когда собаки, поступившие как безнадзорные, обретают в стенах учреждения новый дом и любящих хозяев. Так, большой кавказец ростом под метр в холке стал любимчиком семьи, где воспитывают двух детей.

В пункте временного содержания ждут своего хозяина десятки преданных собак. Посмотреть их можно здесь https://vk.ru/club235518243