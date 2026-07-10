В администрации Окинского округа Бурятии рассказали о ситуации с топливом в муниципальном образовании. По предварительной информации, прошла отгрузка 11 тонн ДТ и 18 тонн АИ-92.

«По результатам принятых прокуратурой района и правительством республики мер ООО «Бурятнефтепродукт» и ИП заключён договор на поставку топлива. Сегодня в район прибудет бензовоз, он проехал село Кабанск», - прокомментировал прокурор округа Булат Аригунов.

Глава округа Анатолий Ринчинов добавил, что ситуация с топливом в округе на контроле местной власти и правительства Бурятии. Руководство округа согласовало очередную поставку дизельного топлива и бензина.

«Заявки на заключение договоров от наших поставщиков направлены в адрес компании «Бурятнефтепродукт». Мы постоянно поддерживаем связь с профильными ведомствами республики и понимаем, что на носу сезон покосов. Ведётся непрерывная работа с нашими поставщиками топлива, минтрансом и компанией «Бурятнефтепродукт», - подчеркнул Анатолий Ринчинов.