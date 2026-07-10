В Бурятии бездомные собаки набросились на двух детей

В Прибайкальском районе Бурятии суд взыскал в пользу двух детей компенсацию морального вреда – 50 тысяч рублей.

Жительница села Турунтаево рассказала, что на ребятишек во время прогулки набросились бездомные собаки, причинив им физическую боль и сильное эмоциональное потрясение.

«Суд удовлетворил требования прокурора района, взыскав в пользу несовершеннолетних 50 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу, компенсация выплачена в полном объеме», - отметили в прокуратуре Бурятии.

Ранее «Номер один» сообщал, что весной в Тарбагатайском районе безнадзорная собака сделала подкоп в ограду частого дома, где набросилась на игравшего во дворе мальчика. Ребенок получил множественные укушенные раны лица, грудной клетки справа, заушной области слева. Ему накладывали швы, а также шесть раз ставили прививки от бешенства. С администрации района взыскали компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. руб.