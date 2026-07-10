Общество 10.07.2026 в 12:31
В Бурятии активисты ТОС создают сельский музей
За дело взялись жители села Байкальское
Текст: Карина Перова
В Северо-Байкальском районе Бурятии активные жители села Байкальское создают свой музей.
Участники всех местных территориальных общественных самоуправлений (ТОС) вооружились перчатками, кистями, красками и меняют всё вокруг своими силами.
«Ради общей цели эта большая команда объединилась вновь. Теперь у села с богатым прошлым появится достойный современный дом», - прокомментировали в администрации района.