В Бурятии активисты ТОС создают сельский музей

В Северо-Байкальском районе Бурятии активные жители села Байкальское создают свой музей.

Участники всех местных территориальных общественных самоуправлений (ТОС) вооружились перчатками, кистями, красками и меняют всё вокруг своими силами.

«Ради общей цели эта большая команда объединилась вновь. Теперь у села с богатым прошлым появится достойный современный дом», - прокомментировали в администрации района.