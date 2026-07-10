Турист-одиночка из Ангарска повредил ногу и заблудился в горах в Бурятии

В Тункинском районе Бурятии в беду угодил очередной турист. Помощь спасателей понадобилась 44-летнему жителю Ангарска, который отправился в горы в одиночку. Сообщение поступило вечером 9 июля.

Мужчина повредил ногу при восхождении на пик Трехглавая и не мог самостоятельно передвигаться. А во время спуска с горы он заблудился. Пострадавший находился почти в пяти километрах от поселка Аршан. После турист обратился за помощью и был на телефонной связи со спасателями. Ему пришлось провести там всю ночь.

«Из поселка Кырен к месту происшествия оперативно выехали спасатели БРПСС. Прибыв в поселок Аршан, они продолжили путь пешим ходом. Из-за сложного горного рельефа и ночного времени суток группа добралась до туриста только к 04:00 10 июля. Первая помощь была оказана мужчине на месте, после чего спасатели приступили к его эвакуации», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В 07:50 ангарчанина передали бригаде «скорой».