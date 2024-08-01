Общество 01.08.2024 в 12:39

Сильные дожди накроют Бурятию

Они продлятся несколько дней
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Текст: Андрей Константинов
Сильные дожди накроют Бурятию
В Бурятии с 1 по 4 августа прогнозируются сильные дожди и ливни. Также возможны грозы, град и шквалистый ветер до 24 м/с, предупреждают жителей в МЧС Бурятии.

По данным Бурятского гидрометцентра, 2 августа по республике облачно, на большей части территории дожди, по южной половине местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, возможен град. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с, днем при грозах порывы до 24 м/с. Температура ночью +14,+19, местами +8,+13. Днем +17,+22, местами до +27.

В Улан-Удэ дождь, временами сильный. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +17,+19, днем +19,+21.  

3 августа по республике облачно, дожди, местами сильные, ливни, грозы, возможен град. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах до 15-20, при грозах до 24 м/с. Температура ночью +13,+18, местами +6,+11, днем +16,+21, местами +22,+27.  

В Улан-Удэ 3 августа дождь, временами сильный. Ветер северо-западный 7-12 м/с, при грозе порывы до 13-18 м/с. Температура ночью +15,+17, днем +18,+20.  

4 августа по республике облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, ночью по северной половине местами сильные и очень сильные дожди, усиление ветра до 7-12, в отдельных районах до 15-20, при грозах до 24 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +5,+10, днем по южной половине +25,+30, по северной половине +16,+21.  

В Улан-Удэ днем 4 августа возможна гроза с кратковременным дождем. Ветер западный ночью слабый, днем 7-12 м/с. Температура ночью +13,+15, днем +26,+28.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности. Жителям рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты.

Фото: «Номер один»
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