Сильные дожди накроют Бурятию

В Бурятии с 1 по 4 августа прогнозируются сильные дожди и ливни. Также возможны грозы, град и шквалистый ветер до 24 м/с, предупреждают жителей в МЧС Бурятии.По данным Бурятского гидрометцентра,по республике облачно, на большей части территории дожди, по южной половине местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, возможен град. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с, днем при грозах порывы до 24 м/с. Температура ночью +14,+19, местами +8,+13. Днем +17,+22, местами до +27.В Улан-Удэ дождь, временами сильный. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +17,+19, днем +19,+21.по республике облачно, дожди, местами сильные, ливни, грозы, возможен град. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах до 15-20, при грозах до 24 м/с. Температура ночью +13,+18, местами +6,+11, днем +16,+21, местами +22,+27.В Улан-Удэ 3 августа дождь, временами сильный. Ветер северо-западный 7-12 м/с, при грозе порывы до 13-18 м/с. Температура ночью +15,+17, днем +18,+20.по республике облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, ночью по северной половине местами сильные и очень сильные дожди, усиление ветра до 7-12, в отдельных районах до 15-20, при грозах до 24 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +5,+10, днем по южной половине +25,+30, по северной половине +16,+21.В Улан-Удэ днем 4 августа возможна гроза с кратковременным дождем. Ветер западный ночью слабый, днем 7-12 м/с. Температура ночью +13,+15, днем +26,+28.В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности. Жителям рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты.Фото: «Номер один»