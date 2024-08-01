В Забайкальском национальном парке отметят День троп

Забайкальский национальный парк приглашает жителей Бурятии активно отметить День троп (возрастное ограничение 6+).

- Каждый год мы приглашаем жителей и гостей Бурятии отмечать данный эколого-туристический праздник активно. По сложившейся традиции, наш поход случается позже, чем отмечается День троп. Хочется, чтобы отступила жара и было поменьше насекомых. Так что встречаемся 24 августа в местности Монахово у подножия лестничного марша к смотровой площадке, - сообщили сотрудники нацпарка.

Участникам похода предстоит пройти участок тропы «В бухту Змеёвая» от Монахово до п. Курбулик. Для участия в походе приглашаются как взрослые, так и дети.

- По пути мы увидим несколько островов Чивыркуйского залива, научимся разбираться в местных растениях, посетим музей «Дом рыбака» и уникальную часовню посёлка, на обратной дороге совершим водную прогулку. Пешком будет пройдено 8 км, - рассказали в нацпарке.

Для похода необходима удобная обувь и подходящая для лесной прогулки одежда, нужно взять с собой репелленты от насекомых, питьевую воду на день и перекус.

Для участия необходимо заполнить заявку (https://forms.yandex.ru/u/66a8a7fb02848f06934e071b/).

Возрастное ограничение 6+





Фото: Номер один