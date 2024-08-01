Общество 01.08.2024 в 15:23

«Вода ушла, но мы не расслабляемся»

Мэр Улан-Удэ проверил, как город подготовился к паводку
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Текст: Андрей Константинов
«Вода ушла, но мы не расслабляемся»
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как произвели отсыпку береговой линии на городских реках.

«В прошлом году паводки затронули и наш город, но благодаря заранее построенным защитным насыпям и своевременным оперативным мерам нам удалось минимизировать последствия подъема Селенги. На сегодня уровень воды в реке составляет 165 см. За сутки вода ушла на 10 см. Но, несмотря на это, мы держим ситуацию под контролем, не расслабляемся», - сообщил в соцсетях мэр.

По словам градоначальника, в этом году отсыпано более 200 метров около СНТ «Весна». Работы там начались в апреле и сейчас уже завершаются.

«Тем самым мы предотвратили разрушение берега. Защитили порядка 270 подворий, те, которые раньше уходили под воду. Помимо этого, удлинили защитную насыпь в районе первой улицы, первый квартал. Это позволит не допустить прохода воды на улицы. Раньше там был участок, где вода проходила и топила дома», - рассказал Игорь Шутенков.

Мэр заверил, что власти ежедневно следят за уровнем Селенги.

«Опыт прошлого года борьбы с паводками у нас есть, поэтому мы готовы ко всему. Возможен выход грунтовых вод. Прошу поднять ценные вещи из подвалов и цокольных этажей, провести откачку выгребных ям, позаботиться о сохранении урожая», - обратился к горожанам градоначальник.

Фото: мэрия Улан-Удэ

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