«Вода ушла, но мы не расслабляемся»

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как произвели отсыпку береговой линии на городских реках.«В прошлом году паводки затронули и наш город, но благодаря заранее построенным защитным насыпям и своевременным оперативным мерам нам удалось минимизировать последствия подъема Селенги. На сегодня уровень воды в реке составляет 165 см. За сутки вода ушла на 10 см. Но, несмотря на это, мы держим ситуацию под контролем, не расслабляемся», - сообщил в соцсетях мэр.По словам градоначальника, в этом году отсыпано более 200 метров около СНТ «Весна». Работы там начались в апреле и сейчас уже завершаются.«Тем самым мы предотвратили разрушение берега. Защитили порядка 270 подворий, те, которые раньше уходили под воду. Помимо этого, удлинили защитную насыпь в районе первой улицы, первый квартал. Это позволит не допустить прохода воды на улицы. Раньше там был участок, где вода проходила и топила дома», - рассказал Игорь Шутенков.Мэр заверил, что власти ежедневно следят за уровнем Селенги.«Опыт прошлого года борьбы с паводками у нас есть, поэтому мы готовы ко всему. Возможен выход грунтовых вод. Прошу поднять ценные вещи из подвалов и цокольных этажей, провести откачку выгребных ям, позаботиться о сохранении урожая», - обратился к горожанам градоначальник.Фото: мэрия Улан-Удэ