Спасатели Бурятии получили с десяток новой спецтехники

Пожарные и спасатели Бурятии получили новые пожарные машины и другую спецтехнику. Вручение ключей прошло сегодня, 1 августа, на Театральной площади столицы.

Для организации работы по проведению поисково-спасательных работ на средства республиканского бюджета были приобретены около десяти видов разной техники. В частности, пять пожарных автоцистерн основного назначения на шасси «УРАЛ» и «КАМАЗ», два автомобиля с бортовой платформой, укомплектованные емкостью для воды, мотопомпой, ранцами РЛО, лесопожарными установками и шансовым инструментом. Также спасателям вручили ключи от лодки «Абакан-Jet» с прицепом и профессиональный квадрокоптер «Mavic».

Глава Бурятии поблагодарил за работу подразделения Республиканского агентства ГО и ЧС.

- Надеемся, что новая техника позволит эффективнее защищать людей и населенные пункты от пожаров. Мы знаем, если что-то случится, у нас есть надежные ребята на постах, которые придут и помогут, - отметил Алексей Цыденов.

Фото: скриншот видео РА ГО и ЧС