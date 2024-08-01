Тункинский национальный парк ждет волонтеров со всей страны

Тункинский национальный парк в Бурятии объявляет о начале сбора заявок для участия во втором волонтерском лагере. До 10 августа национальный парк ждет заявки от тех, кто хочет посетить уникальный отдаленный уголок Бурятии и поработать на благо природы.

Волонтерская смена пройдет с 19 по 29 августа на территории визитного центра «Хэшэгтэ». Во время волонтерской смены нужно будет обустроить экологическую тропу «Саяанай зурхэн», а также осуществлять мониторинг и анкетирование посетителей нацпарка.

Волонтерам будут предоставлены бесплатный трансфер, бесплатное проживание. Обязательное условие для участия– прививка от клещевого энцефалита.

- Всем желающим, кто достиг 18 лет и желает подать заявку на участие в волонтерском лагере, нужно быть готовым к таким работам, как уборка строительного мусора, камней в местах отдыха, замена информационных стендов, изготовление и установка предупредительных знаков и стендов, заготовка дров для визитного центра, отсыпка дорог и много другое, - сообщили в нацпарке.

Справки по тел: 8(951)6369542 - отдел туризма и рекреации. Адрес электронной почты: tourism@tunkapark.ru.

Фото: Тункинский национальный парк