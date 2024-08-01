В Северо-Байкальском районе Бурятии продолжается капитальный ремонт моста

В Северо-Байкальском районе Бурятии продолжают ремонтировать мост в селе Уоян через реку Полувананда. Мост соединяет село Уоян с райцентром и обеспечивает выход на региональную дорогу.

В настоящее время полностью устроены пролетное строение, подходы к мосту. Мост планируется ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. Общая стоимость работ составляет 53,3 млн рублей.

- На сегодняшний день полностью выполнены подходы с двух сторон, полностью готово пролетное строение. До конца июля планируем завершить устройство откосов, а именно распределение растительного слоя и посев откосной травы, пескоструй, покраску, установку знаков со стороны Нового Уояна. С другой стороны знаки будут установлены после демонтажа объездной дороги. Также предстоит залить монолитным бетоном конусы моста. С августа месяца приступим к установке барьерного ограждения на подходах, - рассказал Вячеслав Михалёв, председатель МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством».



Работы по ремонту моста начались в прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Фото: минтранс РБ