Общество 01.08.2024 в 17:00

Скоро в Бурятии появится дешевое арендное жилье

Стоимость аренды квартиры площадью 50 кв.м обойдется в 8 тыс. рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Скоро в Бурятии появится дешевое арендное жилье

Акционерное общество «ДОМ.РФ» профинансировал строительство первых 160 арендных квартир в рамках программы «Доступное арендное жильё в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

- ДОМ.РФ профинансировал строительство 160 квартир в ЖК «Мегаполис» в г. Улан-Удэ. Квартиры с отделкой, мебелью и бытовой техникой будут готовы к заселению уже в декабре 2025 года, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Это первый из двух арендных домов, которые будут построены в республике по этой программе. Всего в Бурятии будет сдано 468 квартир. Туда заселят востребованных специалистов, категории которых будут определены руководством региона.

Благодаря субсидированию из федерального и регионального бюджетов, за квартиру в новом доме площадью 50 кв. м семья будет платить всего около 8 тыс. рублей в месяц (в ценах 2024 года). Для сравнения — среднерыночная ставка аренды в Улан-Удэ сегодня составляет около 38 тыс. рублей в месяц.

- Бурятия — десятый регион на Дальнем Востоке, где запущены проекты строительства доступного арендного жилья в рамках инициативы Президента. На сегодняшний день по программе ДОМ.РФ профинансировал строительство более 7600 квартир общей площадью около 334 тыс. кв. м. ДОМ.РФ находится в постоянном контакте с регионами ДФО и оказывает им всестороннюю поддержку в решении вопросов, связанных с реализацией программы, -  отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Программа «Доступное арендное жильё в ДФО» реализуется ДОМ.РФ в сотрудничестве с Минвостокразвития, Минфином и Минстроем России, регионами и застройщиками.

Всего по России планируется построить 10 тыс. новых арендных квартир для молодых специалистов, студентов, а также иных категорий граждан, которые будут определены властями дальневосточных регионов.

Для справки:

Акционерное общество «ДОМ.РФ» (АО «ДОМ.РФ») — финансовый институт развития в жилищной сфере России. Создан в 1997 году под названием «Агентство ипотечного жилищного кредитования» постановлением Правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. Сто процентов акций АО «Дом.РФ» принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

ДОМ.РФ с 2016 года работает по нескольким направлениям аренды жилья: коммерческой, корпоративной, льготной для отдельных категорий граждан и студенческой. Сейчас в портфеле компании 50 проектов в 18 регионах России. Всего профинансировано строительство более 18,5 тыс. квартир и апартаментов с современной отделкой, мебелью и техникой общей площадью около 875 тыс. кв. м. Суммарный объем инвестиций превысил 110 млрд рублей.

 

Фото: Номер один

 

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