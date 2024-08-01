В Улан-Удэ добиваются ремонта здания подпольной большевистской организации

Советский районный суд рассмотрел дело к администрации Улан-Удэ и ООО «Ткани» о понуждении исполнить обязательства по сохранению объекта культурного наследия – здания бывшего кооперативного общества «Экономия», где работала подпольная большевистская организация, сыгравшая важную роль в подготовке восстания против белогвардейцев и интервентов в 1919 г. Это здание находится на ул. Ленина, 23

Здание бывшего кооперативного общества «Экономия» является объектом культурного наследия регионального значения. Дом зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Объект культурного наследия представляет собой двухэтажное кирпичное здание, состоит из двух нежилых помещений. Одно нежилое помещение с находится в собственности ООО «Ткани» и располагается на первом этаже здания. Другое нежилое помещение находится в собственности города и располагается на втором этаже здания.

В 2016 году администрация главы и правительства Республики издала распоряжение, которым утвердила «Охранные обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения».

В пункте 25 «Охранного обязательства» содержатся требования о проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, в том числе: разработать научно-проектную документацию (в части цветового решения фасадов) в срок до 1 декабря 2018 г., а текущий ремонт занимаемых помещений, текущий ремонт фасадов, как и содержание дворовых территорий в чистоте, осуществлять регулярно.

Позднее срок для разработки научно-проектной документации отложили до 1 декабря 2021 г. Однако проект ремонта фасада собственники так и не разработали.

Суд постановил обязать мэрию и магазин в течение одного года с момента вступления в законную силу решения суда разработать научно-проектную документацию в части цветового решения фасадов.





Фото: "Номер один"