В центре Улан-Удэ продолжают строить фундамент для будущего театра «Байкал»

В столице Бурятии возводят фундамент для театра «Байкал». Напомним, новое здание будет расположено в самом центре города, возле набережной реки Селенга. Строительство масштабного объекта ведет местная подрядная организация ООО «Золто Групп».

- Перед подрядчиком стоит задача завершить все бетонные работы до наступления минусовых температур, - отметил главный инженер управления капитального строительства Бурятии Евгений Путятин.

Кроме этого, в управлении отметили, что в этом году подрядчик должен возвести весь конструктив здания.





Со своей стороны, руководство подрядной организации заверило, что располагает достаточными ресурсами для проведения строительных работ, и в настоящее время на объекте задействовано 67 человек. При необходимости численность персонала может быть увеличена до 150 сотрудников. Все требуемые материалы для проведения фундаментных работ и технического подхода доставлены на строительную площадку.



Напомним, театр «Байкал» — это один из объектов, строящихся в рамках мастер-плана Улан-Удэ. Комплекс обещает стать настоящим украшением столицы Бурятии. Новое здание строят в центре, в границах улиц Советской, Свободы, Каландаришвили и набережной реки Селенга.

По проекту в театре предусмотрены: малый зал, четыре балетных зала, оркестровый, репетиционный и хоровой залы, вокальные классы и кабинеты, студии звукозаписи и видеозаписи, фотостудия и другие помещения. Будет выполнено благоустройство прилегающей территории, а также построена летняя фестивальная площадка. Комплекс обещает стать настоящим украшением столицы Бурятии.

Строительство объекта, стоимость которого составляет порядка 3 млрд рублей, планируют завершить в первом квартале 2026 года.

Фото: Управление капитального строительства Бурятии