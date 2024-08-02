Общество 02.08.2024 в 10:55

На конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» поступило 68 фильмов

Прием заявок продлится до 30 декабря 2024 года
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Текст: Служба информации "Номер один"
На конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» поступило 68 фильмов

Для участия во втором сезоне Всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку «Дальний Восток — Земля приключений» (возрастное ограничение 6+) до жюри допущено 68 фильмов, больше всего видео снято в Сахалинской области и в Хабаровском крае. Более того, на конкурс подано 728 предварительных заявок. Прием заявок продлится до 30 декабря 2024 года.

- Дальний Восток – уникальная территория нашей страны. Здесь находятся арктические суровые земли, тундра и тайга, спящие и действующие вулканы Камчатки и Курильских островов, самое глубокое озеро в мире – священный Байкал, Шантарские острова Хабаровского края, уникальные и не живущие в других местах птицы и звери. Мы предлагаем не только посетить дальневосточные регионы, а испытать свои силы, проверить свою выносливость, умение преодолеть выбранный маршрут, увидеть себя с другой стороны. Это не всегда просто. Но очень увлекательно. Я считаю, что отдых должен быть активным. Благодаря конкурсу мы всё большее число людей привлекаем к активному отдыху. А самые интересные путешествия будут удостоены призов. Мы хотим поддержать тех активных людей, которые путешествуют сами, любят нашу землю, которым нравится наш Дальний Восток, и они готовы об этом рассказать, чтобы люди из других регионов прониклись историями и решили увидеть Дальний Восток своими глазами, - заявил инициатор конкурса заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Так, на конкурс поступило по 16 фильмов о путешествиях, 4 из которых о приключениях в республике Бурятия, в Камчатском крае и Магаданской области. Среди самых активных путешественников этого сезона — жители Хабаровского края и Сахалинской области.

Напомним, в 2023 году житель Бурятии Никита Суханов стал победителем 1 сезона конкурса и завоевал второе место в номинации «Водное путешествие». Молодой человек выполнил однодневный сплав по горной реке Иркут в Тункинском районе вдоль гор Саянского хребта и Хамар-Дабана.

Конкурс проходит в следующих номинациях: пешее путешествие (пеший поход, веломаршрут по дикой природе); водное путешествие (сплав по реке, морское, подводное путешествие, серфинг); зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, зимний веломаршрут, сноубординг). Отдельное внимание уделяют тем маршрутам, которые воссоздают путешествия первопроходцев и первооткрывателей дальневосточных территорий.

Заявки подавать необходимо через официальный сайт конкурса путешественникдв.рф.

Конкурс проводится по инициативе Юрия Трутнева при поддержке Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: сайт конкурса путешественникдв.рф

Теги
конкурс дальний восток - земля приключений

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