Что можно, а что нельзя делать в подъезде?

Вопрос: «Куда обращаться, если соседи захламляют подъезд?»

Дарима Будаевна Ц.

Хранить личные вещи в приквартирных холлах, тамбурах, на пожарных лестницах и лестничных клетках запрещено: в случае пожара это создает дополнительную угрозу.

Если соседи нарушают закон, можно смело обращаться в полицию. За захламление лестничной площадки предусмотрена административная ответственность. Кроме того, через суд можно добиться компенсации причиненного ущерба.

Для контроля за порядком можно установить камеры видеонаблюдения. Единого закона, регулирующего вопросы видеонаблюдения в подъездах, нет. У каждого человека есть конституционное право защищать свою жизнь и имущество любым способом, который не запрещен законом. В то же время у других людей есть право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Рекомендуют устанавливать камеры:

- у входа в подъезд. Направлять объектив можно только на входную дверь. Двери квартир не должны попадать в зону наблюдения;

- на лестничной клетке и у двери в свою квартиру. Камеру нужно повесить так, чтобы не были видны чужие двери. Категорически нельзя снимать то, что происходит в соседской квартире, а это неизбежно, когда дверь открывается.

Главное требование к камере - она должны быть на виду. Скрытое наблюдение запрещено.

Курение в подъезде. Закон запрещает курить в общественных местах, в том числе в подъезде, лифтах, на лестничных клетках и технических этажах. За нарушение назначается административная ответственность - штраф. Покончить с перекурами в подъезде поможет обращение к участковому. Для этого нужны доказательства факта курения. Подойдут письменные показания других соседей, написанные в свободной форме. Также можно проверить записи камер, установленных в подъезде, - их предоставляет управляющая компания или ТСЖ.

Эти доказательства нужно приложить к письменному заявлению, составленному в двух экземплярах. Пишите его на имя начальника районного или городского отдела полиции или на имя участкового. Укажите ваши Ф. И. О., адрес, телефон и кратко опишите ситуацию: кто, когда и где курил, где живет нарушитель.

Урны у подъездов. Урна - элемент благоустройства и часть общедомового имущества. За нее отвечает УК или ТСЖ. Если возле подъезда урны нет, коммунальщики обязаны ее установить. В то же время для установки урн может потребоваться решение общего собрания собственников - в таком случае за должны проголосовать 2/3 собственников. После протокол собрания нужно направить в УК.

Тараканы в подъезде. За чистотой в подъезде должна следить управляющая компания. Если из мусоропровода или подвала к вам в квартиру бегут тараканы, УК обязана провести срочную дезинсекцию. Подавайте жалобу в УК лично или по телефону. Его можно узнать из квитанции на оплату ЖКУ или на «Госуслугах». Компания должна отреагировать на каждое обращение: провести процедуру дезинсекции и уведомить о ней жильцов. Дополнительно платить за нее не нужно: обработка проводится на деньги, которые вы ежемесячно перечисляете по квитанции на содержание жилого помещения.