В Окинском районе Бурятии устранили размывы на дороге от села Монды до Орлика. Полностью дорогу приведут в порядок к 5 августа.

Дорожники продолжают восстанавливать региональную дорогу Монды-Орлик после подтопления. В настоящее время полностью завершены работы в Окинском районе. Там засыпаны промоины в объеме 1636 кубометров.

В Тункинском районе восстановлено 1100 кубометров, работы продолжаются. Задействовано семь человек, экватор, погрузчик, грейдер, три самосвала.

- Ориентировочный срок приведения региональной дороги Монды-Орлик в нормативное состояние – 5 августа, сообщили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».

Телефон диспетчерской службы Бурятрегионавтодора 8(3012)55-20-55 (круглосуточно).

Фото: ГКУ «Бурятрегионавтодор»