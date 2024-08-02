Общество 02.08.2024 в 16:37

Жителей Бурятии призвали вовремя заготовить дрова

С приближением холодов цены на них будут только расти
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Бурятии призвали вовремя заготовить дрова
Республиканское агентство лесного хозяйства призвало жителей Бурятии не ждать осени и заготавливать дрова уже сейчас, поскольку их стоимость растет с приходом холодов.  Как отмечают в агентстве, договор купли-продажи леса для заготовки дров можно заключить в течение всего года.

«Во время действия особого противопожарного режима, при наличии документов о предоставлении древесины для собственных нужд, въезд транспорта в лес не запрещается. Но при этом жители республики должны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Заключить договор купли-продажи лесных насаждений можно в любом лесничестве Бурятии», - рассказали в РАЛХе.

По закону, норматив заготовки дров для граждан составляет 20 кубометров, в районах Крайнего Севера – 40 кубометров.

«В рубку дровяной лесосеки могут идти не только сухие деревья, объём которых стремительно сокращается, но и спелые перестойные деревья, то есть зелёные насаждения, которые нужно заготавливать и просушивать заранее, до отопительного сезона», - подчеркивают в агентстве.

С ценами на услуги отвода лесосеки можно ознакомиться по ссылке.

Фото: «Номер один»
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