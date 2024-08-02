Общество 02.08.2024 в 17:30

В селах Иволгинского района ремонтируют дороги к школам и детсадам

Обустройство подъездных дорог ведется в Гурульбе, Поселье и Сотниково
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Текст: Служба информации "Номер один"
В селах Иволгинского района ремонтируют дороги к школам и детсадам

В трех селах Иволгинского района - Гурульбе, Поселье и Сотниково ремонтируют подъезды к новым школам и детским садам. Специалисты минтранса Бурятии проверили работу строителей.


В Сотниково основные работы по устройству подъезда к школе и детскому саду практически завершены.

В Гурульбе и Поселье будут обустроены подъезды к детсадам. Там сейчас ведутся подготовительные работы для устройства асфальтобетонного покрытия - уже отсыпано основание, установлены бордюры на тротуарах, установлено освещение.

Кроме того, в Гурульбе будет отремонтирован подъезд к фельдшерско-акушерскому пункту.

- Все работы подрядчиками выполняются по графику производства работ, значительных замечаний при выездной проверке не выявлено, - подытожила зампредседателя комитета по развитию дорожного хозяйства Марина Кочерина.

 

Фото: минтранс РБ

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