В селах Иволгинского района ремонтируют дороги к школам и детсадам

В трех селах Иволгинского района - Гурульбе, Поселье и Сотниково ремонтируют подъезды к новым школам и детским садам. Специалисты минтранса Бурятии проверили работу строителей.





В Сотниково основные работы по устройству подъезда к школе и детскому саду практически завершены.

В Гурульбе и Поселье будут обустроены подъезды к детсадам. Там сейчас ведутся подготовительные работы для устройства асфальтобетонного покрытия - уже отсыпано основание, установлены бордюры на тротуарах, установлено освещение.

Кроме того, в Гурульбе будет отремонтирован подъезд к фельдшерско-акушерскому пункту.

- Все работы подрядчиками выполняются по графику производства работ, значительных замечаний при выездной проверке не выявлено, - подытожила зампредседателя комитета по развитию дорожного хозяйства Марина Кочерина.

Фото: минтранс РБ