Общество 02.08.2024 в 17:59

Китайские туристы поедут в Бурятию по международному автомобильному коридору

Он будет проходить через территорию Монголии
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Текст: Дмитрий Родионов
Китайские туристы поедут в Бурятию по международному автомобильному коридору
Межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках по азиатским автомобильным дорогам между КНР, Монголией и РФ будет реализовано в рамках программы создания экономического коридора Монголия-Китай-Россия. Об этом сообщает монгольское информационное агентство «Монцамэ».

В китайском городе Хух-Хото состоялось заседание совместной  комиссии по реализации межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках по сети азиатских автомобильных дорог между Россией, Китаем и Монголией на уровне заместителей министров транспорта.

Его участники приняли решение официально запустить международные автомобильные перевозки между Монголией, Россией и Китаем по сети азиатских автомобильных дорог.

На заседании трехсторонней совместной комиссии были обсуждены вопросы по обеспечению поддержки автомобильного транспорта по маршруту AН-3 азиатской дорожной сети и открытию нерегулярного маршрута пассажирских перевозок из Даляня, КНР, через КПП Замын-Ууд-Эрлянь для поддержки развития туризма в направлениях Улан-Удэ и Иркутска.

По-мнению экспертов, это позволит запустить международные автобусные перевозки из китайского города Далянь через Монголию и далее маршруту Кяхта-Улан-Удэ-Иркутск.

Фото: «Номер один»
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