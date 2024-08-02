Китайские туристы поедут в Бурятию по международному автомобильному коридору

Межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках по азиатским автомобильным дорогам между КНР, Монголией и РФ будет реализовано в рамках программы создания экономического коридора Монголия-Китай-Россия. Об этом сообщает монгольское информационное агентство «Монцамэ».В китайском городе Хух-Хото состоялось заседание совместной комиссии по реализации межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках по сети азиатских автомобильных дорог между Россией, Китаем и Монголией на уровне заместителей министров транспорта.Его участники приняли решение официально запустить международные автомобильные перевозки между Монголией, Россией и Китаем по сети азиатских автомобильных дорог.На заседании трехсторонней совместной комиссии были обсуждены вопросы по обеспечению поддержки автомобильного транспорта по маршруту AН-3 азиатской дорожной сети и открытию нерегулярного маршрута пассажирских перевозок из Даляня, КНР, через КПП Замын-Ууд-Эрлянь для поддержки развития туризма в направлениях Улан-Удэ и Иркутска.По-мнению экспертов, это позволит запустить международные автобусные перевозки из китайского города Далянь через Монголию и далее маршруту Кяхта-Улан-Удэ-Иркутск.Фото: «Номер один»