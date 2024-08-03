Общество 03.08.2024 в 10:35

В Бурятии танкист умер во время реабилитации

Владимир Петров с июня прошлого года участвовал в СВО
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии танкист умер во время реабилитации
1 августа в Бурятии после продолжительной болезни умер военнослужащий Владимир Петров. С июня прошлого года он участвовал в спецоперации и находился в республике на реабилитации.

Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», Владимир Петров родился 11 сентября 1971 года в селе Хадарей Иркутской области. С 1978 по 1984 годы учился в Клюевской средней школе. Активно участвовал в жизни класса. Был очень смелым, веселым, добрым, справедливым. Уважал взрослых, был вежлив к ним, всегда помогал.

После службы в армии Владимир уехал работать в город Большой Луг Иркутской области. Затем работал на лесоперевалочной базе в поселке Ильинка Прибайкальского района и в геологоразведке в Багдаринском районе.

По отзывам коллег, к работе Владимир относился добросовестно, в общении был всегда уважителен, добр, отзывчив. Пользовался в трудовом коллективе заслуженным уважением, был трудолюбивым, скромным, со своими обязанностями справлялся хорошо.

17 июня 2023 года Владимир принял добровольное решение участвовать в спецоперации и подписал контракт. Служил механиком–водителем танка в танковом батальоне.

«Владимир всегда оставался верен долгу и присяге. Точно и своевременно выполнял приказы. На службе проявил себя как хорошо обученный военнослужащий, правильно оценивал обстановку, быстро принимал обдуманные решения, проявляя инициативу, решительность и военную смекалку», - рассказали в чате.

Прощание с Владимиром Петровым проходит сегодня в поселке Клюевка.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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спецоперация

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