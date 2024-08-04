Улан-Удэнский ЛВРЗ отметил юбилей

Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод отметил юбилей - со дня основания данного предприятия прошло уже 90 лет. В честь этого события производство посетила делегация почетных гостей. Они осмотрели целый ряд модернизированных цехов, а после приняли участие в торжественной церемонии награждения сотрудников завода, которое прошло в театре оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова.

Растет и развивается

Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод не только является крупнейшим предприятием в структуре АО «Желдорреммаш», но и одним из самых значимых среди промышленного кластера Бурятии. УУЛВРЗ сегодня признан рекордсменом как по числу выпущенных серий локомотивов, так и по количеству освоенных моделей электровозов. Численность его сотрудников давно превысила отметку в 5 тысяч человек, многие из которых трудятся на предприятии целыми поколениями.





1 августа руководители АО «Желдорреммаш» и АО «Трансмашхолдинг», заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев, а также министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев посетили целый перечень цехов предприятия.

«Я очень рад, что побывал на заводе, посмотрел и еще раз порадовался за всех. В Бурятии я работал в локомотивном депо замом по ремонту. Пять лет здесь жил, полюбил эту республику, здесь прекрасный рабочий народ», - отметил экс-начальник ВСЖД Геннадий Комаров.

«Если посмотреть на долю Улан-Удэ в целом «Желдорреммаше», то это практически (25%) всех инвестиций. В ближайшие годы Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод ждет значительное расширение мощностей по колесному, электромашинному и локомотивному производствам. Реализация проекта позволит увеличить выпуск электровозов до 1050 секций локомотивов в год, значительно расширить возможности изготовления и ремонта линейного оборудования. Я глубоко убежден, что сплоченный коллектив профессионалов предприятия - достойно справится с поставленной задачей», - поделился планами гендиректор АО «Желдорреммаш» Александр Маврин.

В механическом цехе Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода почетным гостям продемонстрировали новое оборудование. Его удалось приобрести в рамках инвестиционной программы. Работа этого оборудования направлена на увеличение выпуска запасных частей, узлов и агрегатов. Что является очень важным на сегодняшний день. А вот в локомотивном производстве гости ознакомились с этапами ремонта тягового подвижного состава и по достоинству оценили производственные мощности УУЛВРЗ.Сегодня на Улан-Удэнском ЛВРЗ трудятся тысячи специалистов. Стоит отметить, что по статистике их заработная плата на (25%) выше среднего заработка по всей Бурятии.

«Завод на месте не стоит, приобретает современное оборудование и наращивает объемы производства, динамично развивается на сегодня», - сказал зампред правительства Бурятии Иван Альхеев.

Завод осуществляет средний и капитальный ремонт локомотивов серии: ЭП1М, ЭП1П, 2(3) ЭС4К «Дончак», 4ЭС5К «Ермак», электровозов ВЛ85, ВЛ80 в/и. А также занимается их модернизацией и гарантийным обслуживанием на протяжении всего жизненного цикла. В том числе УУЛВРЗ производит ремонт узлов, агрегатов, разработку новых технологий ремонта, производство запасных частей, как для нужд завода, так и подвижного состава, и эксплуатационных подразделений железных дорог России.

За последние полгода на Улан-Удэнском ЛВРЗ отремонтировали 471 электровоз и уже перевыполнили план. Задача до конца года довести число отремонтированных локомотивов до 999.

«В ближайшие пять лет перед нами стоят задачи вырасти в объемах по ремонту электровозов на 1150 секций. Нашему коллективу это под силу, так как идет перевооружение. Закончилась эпоха застоя, началась эпоха развития», - подчеркнул директор Улан-Удэнского ЛВРЗ Сергей Заборских.

Также ЛВРЗ растит молодое поколение заводчан. Предприятие сотрудничает с 20-ю учебными учреждениями. Всех желающих студентов принимают на практику, а также на неполный рабочий день в летнее время. Успешно на заводе действует и программа наставничества. Сотрудник, который курирует молодого специалиста, получает дополнительную надбавку к зарплате.

Торжественный вечер

Уже вечером того же дня в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета имени народного артиста СССР Г. Ц. Цыдынжапова прошло награждение работников Улан-Удэнского ЛВРЗ. С концертными номерами и развлекательной программой выступили творческие коллективы завода, так и артисты нашей республики.





Важное для многих мероприятие также посетил и глава Республики Алексей Цыденов, который в своем выступлении отметил, что завод, основанный в 1932 году, стал первенцем индустрии Бурятии.

«УУЛВРЗ - самый большой локомотиворемонтный завод в стране, здесь ремонтируется 35% от объема ремонта головной компании «Желдорреммаш». Производство ждут большие перспективы, и это отрадно. С 2013 года в рамках модернизации Восточного полигона ОАО «РЖД» проводит комплекс мероприятий из нескольких этапов по строительству железных дорог для обеспечения бесперебойных грузо- и пассажирских перевозок. А это значит, что УУЛВРЗ будет обеспечен заказами на многие десятилетия вперед, его многотысячный коллектив - постоянной занятостью и достатком, а город и республика - отчислениями в бюджет», - подчеркнул в ходе своего выступления глава Бурятия Алексей Цыденов.

«Сегодня завод держит планку одного из крупнейших промышленных предприятий не только республики, но и страны, здесь ремонтируется (65,5%) подвижного состава локомотивов в России. В прошлом году завод посетил Председатель Правительства страны Михаил Владимирович Мишустин, он внёс свои предложения по развитию завода. Сейчас строим жилье для заводчан, помогаем молодежи определиться с выбором профессии, чтобы шли работать на предприятие, потому что здесь стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Спасибо за ваш труд и за преданность вашему делу. С 90-летним юбилеем!», - сказал глава Бурятии.

Завершились мероприятия церемонией награждения лучших сотрудников и ветеранов производства, праздничным концертом, который прошел в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета. Всего в этот вечер было отмечено наградами разного уровня более 60 работников. Общее число награжденных заводчан составило почти 100 человек.

Фото: Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод.











