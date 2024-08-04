Улан-Удэнский ЛВРЗ отметил юбилей
Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод отметил юбилей - со дня основания данного предприятия прошло уже 90 лет. В честь этого события производство посетила делегация почетных гостей. Они осмотрели целый ряд модернизированных цехов, а после приняли участие в торжественной церемонии награждения сотрудников завода, которое прошло в театре оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова.
Растет и развивается
Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод не только является крупнейшим предприятием в структуре АО «Желдорреммаш», но и одним из самых значимых среди промышленного кластера Бурятии. УУЛВРЗ сегодня признан рекордсменом как по числу выпущенных серий локомотивов, так и по количеству освоенных моделей электровозов. Численность его сотрудников давно превысила отметку в 5 тысяч человек, многие из которых трудятся на предприятии целыми поколениями.
1 августа руководители АО «Желдорреммаш» и АО «Трансмашхолдинг», заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев, а также министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев посетили целый перечень цехов предприятия.
«Я очень рад, что побывал на заводе, посмотрел и еще раз порадовался за всех. В Бурятии я работал в локомотивном депо замом по ремонту. Пять лет здесь жил, полюбил эту республику, здесь прекрасный рабочий народ»,- отметил экс-начальник ВСЖД Геннадий Комаров.
В механическом цехе Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода почетным гостям продемонстрировали новое оборудование. Его удалось приобрести в рамках инвестиционной программы. Работа этого оборудования направлена на увеличение выпуска запасных частей, узлов и агрегатов. Что является очень важным на сегодняшний день. А вот в локомотивном производстве гости ознакомились с этапами ремонта тягового подвижного состава и по достоинству оценили производственные мощности УУЛВРЗ.
«Если посмотреть на долю Улан-Удэ в целом «Желдорреммаше», то это практически (25%) всех инвестиций. В ближайшие годы Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод ждет значительное расширение мощностей по колесному, электромашинному и локомотивному производствам. Реализация проекта позволит увеличить выпуск электровозов до 1050 секций локомотивов в год, значительно расширить возможности изготовления и ремонта линейного оборудования. Я глубоко убежден, что сплоченный коллектив профессионалов предприятия - достойно справится с поставленной задачей»,- поделился планами гендиректор АО «Желдорреммаш» Александр Маврин.
Сегодня на Улан-Удэнском ЛВРЗ трудятся тысячи специалистов. Стоит отметить, что по статистике их заработная плата на (25%) выше среднего заработка по всей Бурятии.
«Завод на месте не стоит, приобретает современное оборудование и наращивает объемы производства, динамично развивается на сегодня»,- сказал зампред правительства Бурятии Иван Альхеев.
Завод осуществляет средний и капитальный ремонт локомотивов серии: ЭП1М, ЭП1П, 2(3) ЭС4К «Дончак», 4ЭС5К «Ермак», электровозов ВЛ85, ВЛ80 в/и. А также занимается их модернизацией и гарантийным обслуживанием на протяжении всего жизненного цикла. В том числе УУЛВРЗ производит ремонт узлов, агрегатов, разработку новых технологий ремонта, производство запасных частей, как для нужд завода, так и подвижного состава, и эксплуатационных подразделений железных дорог России.
За последние полгода на Улан-Удэнском ЛВРЗ отремонтировали 471 электровоз и уже перевыполнили план. Задача до конца года довести число отремонтированных локомотивов до 999.
«В ближайшие пять лет перед нами стоят задачи вырасти в объемах по ремонту электровозов на 1150 секций. Нашему коллективу это под силу, так как идет перевооружение. Закончилась эпоха застоя, началась эпоха развития»,- подчеркнул директор Улан-Удэнского ЛВРЗ Сергей Заборских.
Также ЛВРЗ растит молодое поколение заводчан. Предприятие сотрудничает с 20-ю учебными учреждениями. Всех желающих студентов принимают на практику, а также на неполный рабочий день в летнее время. Успешно на заводе действует и программа наставничества. Сотрудник, который курирует молодого специалиста, получает дополнительную надбавку к зарплате.
Торжественный вечер
Уже вечером того же дня в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета имени народного артиста СССР Г. Ц. Цыдынжапова прошло награждение работников Улан-Удэнского ЛВРЗ. С концертными номерами и развлекательной программой выступили творческие коллективы завода, так и артисты нашей республики.
Важное для многих мероприятие также посетил и глава Республики Алексей Цыденов, который в своем выступлении отметил, что завод, основанный в 1932 году, стал первенцем индустрии Бурятии.
«УУЛВРЗ - самый большой локомотиворемонтный завод в стране, здесь ремонтируется 35% от объема ремонта головной компании «Желдорреммаш». Производство ждут большие перспективы, и это отрадно. С 2013 года в рамках модернизации Восточного полигона ОАО «РЖД» проводит комплекс мероприятий из нескольких этапов по строительству железных дорог для обеспечения бесперебойных грузо- и пассажирских перевозок. А это значит, что УУЛВРЗ будет обеспечен заказами на многие десятилетия вперед, его многотысячный коллектив - постоянной занятостью и достатком, а город и республика - отчислениями в бюджет»,- подчеркнул в ходе своего выступления глава Бурятия Алексей Цыденов.
Завершились мероприятия церемонией награждения лучших сотрудников и ветеранов производства, праздничным концертом, который прошел в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета. Всего в этот вечер было отмечено наградами разного уровня более 60 работников. Общее число награжденных заводчан составило почти 100 человек.
«Сегодня завод держит планку одного из крупнейших промышленных предприятий не только республики, но и страны, здесь ремонтируется (65,5%) подвижного состава локомотивов в России. В прошлом году завод посетил Председатель Правительства страны Михаил Владимирович Мишустин, он внёс свои предложения по развитию завода. Сейчас строим жилье для заводчан, помогаем молодежи определиться с выбором профессии, чтобы шли работать на предприятие, потому что здесь стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Спасибо за ваш труд и за преданность вашему делу. С 90-летним юбилеем!»,- сказал глава Бурятии.
Фото: Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод.