Жителей Улан-Удэ удивили новые платежки за ЖКУ

Жители Улан-Удэ стали получать первые квитанции с уже увеличенными ценами за услуги ЖКХ. Напомним, что с 1 июля 2024 года в Бурятии и по всей стране, кроме Санкт-Петербурга (где глава региона решил не поднимать квартплату), резко выросли тарифы на коммунальные услуги. Так Республиканская служба по тарифам установила новые тарифы, которые по большинству поставщиков коммунальных услуг увеличились на 9,3%, однако, учитывая, что рост тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения составил 16%, то в среднем повышение составило около 11%.Так за однокомнатную квартиру (оборудованной внутридомовыми счетчиками) с одним прописанным человеком теперь придется платить не менее 4-5 тысяч рублей в месяц. «Согласно разъяснениям ФАС России ежегодная индексация тарифов обусловлена повышением надежности и улучшением качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг», - сообщили в Республиканской службе по тарифам.Впрочем, надежность и качество услуг можно будет проверить лишь с началом зимнего отопительного сезона.Фото: «Номер один»