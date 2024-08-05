Жители Бурятии стали снимать на видео нарушителей закона

Одни жители Бурятии продолжают бессовестно загаживать территории пригорода незаконной выгрузкой отходов, другим же ничего не остается, как докладывать о них в надзорные органы. Накануне видео сброса мусора с грузовика в сотых кварталах зафиксировали местные жители и передали материалы в Бурприроднадзор.

- Житель 113 микрорайона выехал на своём грузовике и выбросил свой мусор неподалёку, в 124 микрорайоне. Нарушителя зафиксировали местные и передали всю информацию нам. На момент рассмотрения дела нарушитель убрал мусор за собой и увез на полигон, о чем свидетельствует чек, - комментируют в Бурприроднадзоре.

На первый раз нарушителю назначено наказание в виде предупреждения.

- Просим жителей республики быть неравнодушными к загрязнению окружающей среды. Снимайте на видео тех, кто выбрасывает мусор с автомобиля. Видео позволяет доказать факт сброса и по закону привлечь загрязнителей природы. Если вы были свидетелем такого правонарушения, то подойдет и фото ситуации с нарушителем, - добавили в ведомстве.

В Бурприроднадзоре напоминают, что сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физлицу нарушителю в 15 тыс. руб., юрлицу грозит штраф до 50 тысяч рублей. Выброс мусора с грузовика – до 50 тысяч рублей, юрлицу – до 120 тысяч. Если же должностное или юрлицо совершат нарушение повторно, транспорт могут и вовсе конфисковать.

Видеоматериалы просят отправлять в Бурприроднадзор по электронной почте info@rsbpn.govrb.ru.

Фото: Бурприроднадзор