Общество 05.08.2024 в 11:27

В Улан-Удэ усилят контроль за ремонтом дороги в микрорайоне Исток

Дорогу обновляют по наказам избирателей
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ усилят контроль за ремонтом дороги в микрорайоне Исток

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проинспектировал ремонт дороги в микрорайоне Исток, которую обновляют по наказам жителей. Помимо асфальта, который уложат на полутора километрах дороги, здесь обустроят тротуары, а также смонтируют 25 водоприемных колодцев для сбора дождевых и талых вод, и установят остановочные павильоны.



- Мы ремонтируем дороги не только в центральной части города, но и в таких отдаленных микрорайонах, как «Исток». С просьбами о ремонте дороги к нам через ТОС «Исток» обратились его жители. Мы их рассмотрели и приняли решение - на тех улицах, где проходит общественный транспорт, необходимо сделать ремонт дорожного полотна, поскольку оно давно пришло в негодность. Это улицы Полынная, Победы, Центральная, переулок Онежский до улицы Мирной, - сказал Игорь Шутенков.

Небольшое отставание от графика есть, подрядчик должен завершить все работы до 1 октября.

- На сегодня выставлено 70 процентов бортовых камней, заготовлена щебеночно-песчаная смесь, асфальтовый завод работает. До 1 сентября подрядчик гарантирует уложить на всей дороге первый слой асфальта. А если погодные условия позволят, то и все два. Поскольку водоприемные колодцы будут давать усадку, то тротуары начнут делать на наделю или две попозже. Но в любом случае все работы будут выполнены подрядчиком к октябрю, - пояснил Игорь Шутенков.

Мэр поручил комитету по строительству администрации города усилить контроль за работой подрядчика, а также предложил общественникам подключиться к этой работе.

- У нас запустили муниципальный транспорт, а дороги здесь никудышные. Поэтому мы очень рады, что нам делают асфальт! Мы хотим, чтобы у нас ходил не только 46А, но и 46 автобус, который мы практически потеряли. Поэтому дорога нам очень нужна! – сказала председатель ТОС «Исток» Екатерина Кирюшина.

Дорогу в мкрн Исток обновляют по национальному проекту «Безопасные качественные работы». Благодаря ремонту улучшится транспортная доступность территории, а у местных жителей появится возможность более комфортно добираться до своего участка, как на личном, так и общественном транспорте.

В общей сложности в 2024 году в Улан-Удэ по нацпроекту отремонтируют 11 участков дорог.

 

Фото: администрация г. Улан-Удэ

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