Общество 05.08.2024 в 11:55

В Бурятии три семьи оказались отрезаны от «большой земли»

Воду и продукты им доставили сотрудники МЧС
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии три семьи оказались отрезаны от «большой земли»
В Бурятии сотрудники МЧС доставили питьевую воду, продукты и бензин на заимку, расположенную неподалеку от Новоильинска.

«Три семьи оказались в плену водной стихии, подъем уровня воды отрезал путь на большую землю. Накануне спасатели передали главе одного из семейств все необходимое», - сообщили в МЧС.

Фото: МЧС Бурятии
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