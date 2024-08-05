Общество 05.08.2024 в 11:55
В Бурятии три семьи оказались отрезаны от «большой земли»
Воду и продукты им доставили сотрудники МЧС
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сотрудники МЧС доставили питьевую воду, продукты и бензин на заимку, расположенную неподалеку от Новоильинска.
«Три семьи оказались в плену водной стихии, подъем уровня воды отрезал путь на большую землю. Накануне спасатели передали главе одного из семейств все необходимое», - сообщили в МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
«Три семьи оказались в плену водной стихии, подъем уровня воды отрезал путь на большую землю. Накануне спасатели передали главе одного из семейств все необходимое», - сообщили в МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
Тегимчс