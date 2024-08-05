Более 3 тысяч человек со всех районов Бурятии собралось на Дне Поля – 2024

3 августа в поселке Темник Селенгинского района Бурятии прошло крупное мероприятие, направленное на поддержку развития аграрного производства, выставка-фестиваль «День поля-2024» (возрастное ограничение 0+). На него собрались более трех тысяч участников и посетителей. Это возможность для фермеров обменяться опытом, познакомиться с продукцией коллег из других районов, с новыми технологиями и техникой.





Среди самых интересных мероприятий можно выделить показ работы агродронов. С их помощью произвели посев семян, а также распыление химических веществ над посевами. Использование агродронов - это современное и многообещающее направление в сельском хозяйстве.

- Для нас развитие сельского хозяйства - это стратегическое направление. Это в первую очередь жизнь людей на селе, развитие республики, продуктовая и продовольственная безопасность нашей республики, всей нашей страны. И, конечно, все меры, которые влияют на развитие сельского хозяйства, мы поддерживаем. У нас в этом году на 17 процентов увеличение посевных площадей. В прошлом году у нас был тройной рекорд по урожайности: по зерновым, по овощам, по картофелю. То есть мы идём уверенно вперёд, - отметил Алексей Цыденов.





Другой важной частью «Дня поля» стала выставка образцов различной сельхозтехники. Число дилеров, поставляющих сельхозтехнику увеличилось до четырех, раньше работала только одна компания. Также состоялась выставка, на которой различные фирмы показывали всевозможные иные товары для аграрной сферы.



На территории знаменитого совхоза «Облепиховый» открыли новый цех по переработке облепихи. Цех производит ценное облепиховое масло высокого качества. Производственная мощность - более 1,5 тонн облепихового концентрата в год.





Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления представил новые виды продукции из облепихи: сублимированная сушеная ягода, напитки, чаи, десерты, энергетические батончики. Университет подписал соглашение с агрогруппой «Темник», передал технологии и оборудование для комплексной переработки. При этом предприниматель изучил предложения из Китая, Алтая, Кавказа - продукция и оборудование ВСГУТУ оказались самыми лучшими по своим характеристикам.



Улучшается оснащение ветеринарной службы. Было приобретено оборудование для вакцинации скота, мобильные комплексы для работы на ярмарках и проверки качества продукции.

Глава Бурятии также вручил ключи от дома специалисту, который работает в цехе по переработке облепихи в п. Темник, в народе известном как село Ацула. В этом селе для учителей, врачей, ветеринаров, работников сельских домов культур и других специалистов будет построено 16 домов по программе комплексного развития сельских территорий и 64 квартиры.

Среди аграриев прошел конкурс пахарей. А для посетителей выставки-фестиваля были организованы разные конкурсы, викторины с призами.

Фото: правительство Бурятии